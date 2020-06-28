Четыре выпускника в Павлодаре получили высший балл на ЕНТ, не сдавая его

От участия в ЕНТ освобождены четыре выпускника, имеющие сертификаты SAT.

Четыре одиннадцатиклассника из областного центра получили специальные сертификаты, результаты которых перевели в баллы ЕНТ, сообщает zakon.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.

Как рассказали в управлении образования области, в 2020 году была введена шкала перевода результатов международных стандартизированных тестов SAT, ACT и IB в баллы единого национального тестирования. SAT - это стандартизованный тест для приема в высшие учебные заведения в США.

От участия в ЕНТ освобождены четыре выпускника, имеющие сертификаты SAT: это выпускник специализированной школы "Жас дарын" Әлем Сағиден и выпусники школы-лицея №8 для одаренных детей Владислав Черданцев, Кристина Зелева и Мирас Коблан. Согласно шкалы перевода баллов обладатели сертификатов международных стандартизированных тестов получат сертификаты ЕНТ с наивысшим баллом - 140, - рассказали в управлении образования.

Эти ребята являются активными участниками олимпиадного движения, неоднократные победители и призеры областных, республиканских, международных интеллектуальных конкурсов.

Әлем Сағиден стал победителем международного турнира имени М.В. Ломоносова, областной олимпиады по физике, турнира юных математиков, участником республиканской олимпиады 2019 года.

Владислав Черданцев - призер международной Менделеевской олимпиады по химии, лауреат премии Фонда Первого Президента, победитель республиканских олимпиад.

Мирас Коблан - победитель конкурса по авиамоделированию Nazarbayev Fond Schools Challenge, серебряный призер международной Жаутыковской олимпиады по математике, физике, химии, победитель республиканских олимпиад по физике.

Кристина Зелева - победитель конкурса по авиамоделированию Nazarbayev Fond Schools Challenge, победитель Президентской олимпиады по математике, физике, химии, призер областных олимпиад по физике.

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