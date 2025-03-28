Максимальный балл на "Наурыз"-ЕНТ набрал выпускник из Алматинской области

В Алматинской области выпускник сельской школы набрал на весеннем едином национальном тестировании (ЕНТ) максимальный балл. Подробнее о счастливчике рассказали в акимате региона, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что максимальные 140 баллов на "Наурыз"-ЕНТ набрал Санжар Куандыков, который является выпускником 2024-2025 учебного года коммунального государственного учреждения "Толқын орта мектебі" Енбекшиказахского района.

По словам школьника, он набрал максимальный балл благодаря родителям, которые создали для его учебы и подготовки к ЕНТ все условия.

"Я не могу сдержать эмоций, когда речь заходит о родителях... Выражаю им огромную благодарность. Я живу в ауле, родители создали для меня все условия", – сказал Санжар Куандыков.

Он отметил, что на сдачу тестирования ушло три часа.

"На протяжении недели я всем говорил, что наберу минимум 139-140 баллов и установлю рекорд", – подчеркнул радостный Санжар.

Фото: Instagram/almobl_akimat

Достижение Куандыкова прокомментировал глава региона Марат Султангазиев.

"Этот успех – результат упорного труда, стремления к знаниям и качественного образования. Достижение Санжара – яркий пример того, как поддержка учителей и родителей в сочетании с системной подготовкой приводят к высоким результатам. Искренне поздравляем Санжара Куандыкова с этим выдающимся достижением! Верим, что удача будет сопутствовать ему и в дальнейшей учебе, а в будущем он внесет весомый вклад в развитие страны", – отметил аким Алматинской области.

Коллектив школы "Толқын" и родители выпускника также выразили радость по поводу его успеха, пожелав дальнейших побед и новых достижений.

"В этом году "Наурыз"-ЕНТ проходило в условиях высокой конкуренции, предоставив абитуриентам возможность продемонстрировать свои знания. Достижение Санжара Куандыкова – вдохновляющий пример для молодежи", – заключили в пресс-службе акимата Алматинской области.

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Напомним, в конце июня 2024 года мы писали о Жаннуре Енсебеке, который тоже набрал 140 баллов на ЕНТ. Отметим, что и он являлся выпускником из Алматинской области. Кстати, тогда его поздравил лично министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.