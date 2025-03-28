#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
498.25
537.16
5.96
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
498.25
537.16
5.96
События

Максимальный балл на "Наурыз"-ЕНТ набрал выпускник из Алматинской области

Максимальный балл на &quot;Наурыз&quot;-ЕНТ набрал выпускник из Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 09:42 Фото: Instagram/almobl_akimat
В Алматинской области выпускник сельской школы набрал на весеннем едином национальном тестировании (ЕНТ) максимальный балл. Подробнее о счастливчике рассказали в акимате региона, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что максимальные 140 баллов на "Наурыз"-ЕНТ набрал Санжар Куандыков, который является выпускником 2024-2025 учебного года коммунального государственного учреждения "Толқын орта мектебі" Енбекшиказахского района.

По словам школьника, он набрал максимальный балл благодаря родителям, которые создали для его учебы и подготовки к ЕНТ все условия.

"Я не могу сдержать эмоций, когда речь заходит о родителях... Выражаю им огромную благодарность. Я живу в ауле, родители создали для меня все условия", – сказал Санжар Куандыков.

Он отметил, что на сдачу тестирования ушло три часа.

"На протяжении недели я всем говорил, что наберу минимум 139-140 баллов и установлю рекорд", – подчеркнул радостный Санжар.

Фото: Instagram/almobl_akimat

Достижение Куандыкова прокомментировал глава региона Марат Султангазиев.

"Этот успех – результат упорного труда, стремления к знаниям и качественного образования. Достижение Санжара – яркий пример того, как поддержка учителей и родителей в сочетании с системной подготовкой приводят к высоким результатам. Искренне поздравляем Санжара Куандыкова с этим выдающимся достижением! Верим, что удача будет сопутствовать ему и в дальнейшей учебе, а в будущем он внесет весомый вклад в развитие страны", – отметил аким Алматинской области.

Коллектив школы "Толқын" и родители выпускника также выразили радость по поводу его успеха, пожелав дальнейших побед и новых достижений.

"В этом году "Наурыз"-ЕНТ проходило в условиях высокой конкуренции, предоставив абитуриентам возможность продемонстрировать свои знания. Достижение Санжара Куандыкова – вдохновляющий пример для молодежи", – заключили в пресс-службе акимата Алматинской области.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 09:42
Мартовское ЕНТ в Казахстане: самые популярные предметы и итоги тестирования

Напомним, в конце июня 2024 года мы писали о Жаннуре Енсебеке, который тоже набрал 140 баллов на ЕНТ. Отметим, что и он являлся выпускником из Алматинской области. Кстати, тогда его поздравил лично министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Опубликованы кадры ночного землетрясения на юге Казахстана
События
09:28, Сегодня
Опубликованы кадры ночного землетрясения на юге Казахстана
Позиция Казахстана высоко оценивается в столицах Азербайджана и Армении – эксперт
События
21:10, 27 марта 2025
Позиция Казахстана высоко оценивается в столицах Азербайджана и Армении – эксперт
Академики проголосовали за самоликвидацию РОО "НАН РК"
События
20:19, 27 марта 2025
Академики проголосовали за самоликвидацию РОО "НАН РК"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: