Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Месячная норма осадков выпала в Нур-Султане за сутки

Для жителей столицы сегодня синоптики также прогнозируют дождь, грозу, а также порывистый ветер.

Фото : Pixabay28 июня 2020, 16:14

27 июня за сутки в Нур-Султане выпало 39 мм осадков, при норме в месяц – 37 мм, передает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Накануне столицу Казахстана затопило из-за обильных дождей.

25 июня "Казгидромет" распространил штормовое предупреждение об обильных осадках и сильном ветре в регионе. Жителей столицы предупредили о 90% дождей, временами сильных и грозе. Ветер днем 27 и сутки 28 июня порывы 15-20 м/с. 27 июня понижение температуры днем до 10-12 тепла.

Фактическое количество выпавших на Нур-Султан осадков превышает месячную норму. А всего с 1 по 28 июня только на столицу выпало 96 мм осадков, что приравнивается почти к трем месячным нормам.

Специалисты "Казгидромета" в консультативном прогнозе на июнь ожидали, что в течение месяца с частой сменой циклонов и антициклонов жаркие дни без осадков будут сменяться прохладной погодой с дождями и грозами.

Для жителей столицы сегодня синоптики также прогнозируют дождь, грозу, а также порывистый ветер.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты