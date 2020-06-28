Месячная норма осадков выпала в Нур-Султане за сутки

Для жителей столицы сегодня синоптики также прогнозируют дождь, грозу, а также порывистый ветер.

27 июня за сутки в Нур-Султане выпало 39 мм осадков, при норме в месяц – 37 мм, передает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Накануне столицу Казахстана затопило из-за обильных дождей.

25 июня "Казгидромет" распространил штормовое предупреждение об обильных осадках и сильном ветре в регионе. Жителей столицы предупредили о 90% дождей, временами сильных и грозе. Ветер днем 27 и сутки 28 июня порывы 15-20 м/с. 27 июня понижение температуры днем до 10-12 тепла.

Фактическое количество выпавших на Нур-Султан осадков превышает месячную норму. А всего с 1 по 28 июня только на столицу выпало 96 мм осадков, что приравнивается почти к трем месячным нормам.

Специалисты "Казгидромета" в консультативном прогнозе на июнь ожидали, что в течение месяца с частой сменой циклонов и антициклонов жаркие дни без осадков будут сменяться прохладной погодой с дождями и грозами.

Для жителей столицы сегодня синоптики также прогнозируют дождь, грозу, а также порывистый ветер.

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