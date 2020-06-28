Токаев проведет совещание с Правительством по коронавирусу

Планируется рассмотреть вопросы поддержки экономики и социальной защиты населения.

Завтра, 29 июня, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет совещание по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали, передает zakon.kz.

Предполагается, что Глава государства даст оценку текущей ситуации и обнародует ряд мер, направленных на повышение уровня защиты здоровья граждан. Также планируется рассмотреть вопросы поддержки экономики и социальной защиты населения, - написал Уали.

В совещании примут участие члены Правительства, руководители ряда ведомств, акимы регионов.

Ранее Токаев поручил правительству представить дополнительные меры по стабилизации ситуации с коронавирусом.

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