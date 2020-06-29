Бедствие над Португалией самолета Air Astana - известны итоги расследования

Изучение средств управления полетом самолета показало неправильную установку кабельной системы управления элеронами во время технического обслуживания.

Департамент по предупреждению и расследованию авиационных происшествий Португалии (GPIAAF) завершил расследование авиационного инцидента с рейсом 1388 авиакомпании Air Astana, передает zakon.kz.

GPIAAF сообщило, что детальное изучение средств управления полетом самолета показало неправильную установку кабельной системы управления элеронами во время технического обслуживания в Португалии.

Модификация, выполненная в соответствии с сервисным бюллетенем Embraer (SB 190-57-0038), изменила опору для прокладки кабеля в самолете. Это изменение усложнило понимание команд системой управления элеронами.

Один из компонентов системы управления полетом вышел из строя. Действия по устранению неполадок со стороны поставщика технического обслуживания при поддержке изготовителя самолета длились 11 дней. Но в этот период не был выявлен разворот кабелей элеронов.

Также, до вылета, неправильная работа элеронов, вызванная перестановкой контрольных кабелей, не была выявлена в ходе эксплуатационных проверок самолета, - говорится в отчете.

Португальские расследователи авиационного происшествия отметили профессиональные действия и навыки управления самолетом экипажа казахстанского воздушного судна.

"Экипаж, понимая, что остались без эффективного управления самолетом, смог, при значительных усилиях, минимизировать колебательные движения, при высоких конструкционных нагрузках. Немедленно была объявлена чрезвычайная ситуация. Пытаясь диагностировать причину ненормального крена самолета, продолжая бороться за контроль над ним, не имея признаков неисправности от систем самолета, только постоянные оповещения о ненормальных полетах. Ситуация не улучшалась, и выполненные траектории заставили самолет и людей на борту выдерживать интенсивные перегрузки, и в некоторых случаях самолет потерял контроль над собой на несколько мгновений. Учитывая критичность ситуации, команда несколько раз запрашивала команды, чтобы иметь возможность добраться до моря. Экипаж понимал, что элероны ведут себя беспорядочно, и поэтому любая команда для крена самолета была сведена к минимуму. Получив некоторый контроль над ситуацией, экипаж полетел на восток и начал следовать плану полета, определенному авиадиспетчером для аварийной посадки в аэропорту. После двух нестабилизированных заходов на посадку только при третьем заходе самолет смог безопасно приземлиться", - написано в заключении Департамента по предотвращению и расследованию авиационных происшествий Португалии.

В настоящее время авиакомпанией Air Astana уже приняты меры по многим аспектам отчета и недавно обсудили некоторые детали происшествия с Авиационной администрацией Казахстана.

Казахстанский экипаж этого самолета, который был фатально испорчен, проделал отличную работу, посадив его на землю.

Авиационная администрация выражает признательность экипажу за профессионализм и авиакомпании Air Astana за соответствующую подготовку, которая сделала это возможным.

11 ноября 2018 года самолет авиакомпании Air Astana Embraer 190 выполнял перегоночный рейс KC1388 из авиационно-технического центра Португалии в Казахстан. Во время полета возникли технические неполадки, из-за чего экипаж принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту согласно процедурам безопасности. Авиалайнер благополучно приземлился в военном аэропорту города Бежа.

Пассажиров на борту не было.

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