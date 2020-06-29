Волонтеров из Казахстана планируют отправить работать в структурах ООН

Также было отмечено, что лучшие волонтеры и инициативы, внесшие вклад в развитие Казахстана и решение социально значимых вопросов, будут поощрены международной премией "Волонтер года".

Добровольцев из Казахстана планируют направить для работы в структурах ООН, сообщила на брифинге в СЦК министр информации и общественного развития Аида Балаева, передает корреспондент zakon.kz.

В настоящее время совместно с НПО ведется работа по разработке соответствующего законопроекта, в рамках которого будут заложены практические механизмы для мотивации людей к участию в волонтерской деятельности. Более того, в текущем году планируется направить 7 казахстанцев в качестве добровольцев для работы в структурах ООН. Лучшие волонтеры и инициативы, внесшие вклад в развитие Казахстана и решение социально значимых вопросов будут поощрены международной премией "Волонтер года", — сообщила Балаева.

Она напомнила, что большой стимул в развитие волонтерского движения придала инициатива главы государства по объявлению текущего года - Годом волонтера.

Так, по ее словам, под эгидой республиканского фронт-офиса "Birgemiz" были созданы волонтерские штабы, открыты «горячие линии», задействовано порядка 40 тысяч волонтеров, оказывающих точечную помощь социально уязвимым категориям населения.

В результате, за время чрезвычайного положения по стране оказана помощь почти 1 миллиону гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это – ветераны войны и труда, одинокие престарелые, многодетные, малообеспеченные семьи, — добавила министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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