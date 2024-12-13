Волонтеры Казахстана в 2024 году высадили 3200 деревьев и собрали 240 тонн мусора

В 2024 году Казахстан продемонстрировал значительные успехи в развитии волонтерства, подтвердив свою приверженность международным стандартам и укрепив роль волонтеров в решении общественно значимых задач, сообщает Zakon.kz.

На сегодня в Казахстане активно работают 755 волонтерских организаций, 2 тысячи инициативных групп и 275 тысяч волонтеров, из которых 3,5 тысячи являются "серебряными волонтерами".

Для стимулирования волонтерской деятельности в 2024 году была утверждена новая Дорожная карта развития и поддержки волонтерства в Республике Казахстан на 2024-2026 годы. Основной акцент в ее реализации направлен на отраслевое волонтерство, включая социальное, медицинское, экологическое, зоозащитное направления, а также поддержку в сфере образования, медиа и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Фото: gov.kz

В стране успешно функционируют Национальный фронт-офис и 20 региональных фронт-офисов волонтеров, предоставляющие информационную, ресурсную и консультативную помощь. В 2024 году при их содействии было организовано более 5,6 тысячи мероприятий. Для удобства взаимодействия создан единый Call-центр по волонтерству, обработавший свыше 2000 обращений. Через онлайн-платформу Qazvolunteer.kz, объединяющую более 67 тысяч участников, предоставляются удобные инструменты для поиска проектов и координации деятельности.

Фото: gov.kz

Также в этом году государственными органами совместно с волонтерским сообществом реализовано 55 проектов. В целях поддержки волонтерских инициатив выдано 240 малых грантов, в рамках которых проведено 42 тысячи мероприятий. 10 тысяч волонтеров прошли обучение по отраслевому волонтерству.

Активно развивается международное волонтерство. С 2023 года при Национальном фронт-офисе действует Международный центр волонтерства. В сентябре текущего года семь казахстанских волонтеров были направлены для работы в структуры ООН в такие страны, как Турция, Кения и Таиланд.

"Одним из ключевых событий стало проведение Слета волонтеров под эгидой Молодежного совета СВМДА в октябре 2024 года, собравшего 450 участников из 14 стран Азии (Казахстан, Кыргызстан, Россия, Шри-Ланка, Китай, Бахрейн, Узбекистан, Азербайджан, Иран, Таиланд, Таджикистан, Кувейт, Индия, Катар)". Пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Фото: gov.kz

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в 2020 году была учреждена Международная премия "Волонтер года" для поощрения лучших волонтеров, внесших вклад в развитие Казахстана. За период с 2020 по 2024 год премию получили 234 казахстанских и иностранных волонтера.

Фото: gov.kz

Кроме того, в текущем году был реализован проект "Марафон добрых дел" в рамках которого казахстанцы совершили более 7000 добрых дел при участии порядка 50 тысяч человек. Волонтеры оказали помощь 7000 животным, высадили 3200 деревьев и собрали 240 тонн мусора. 5 декабря были награждены 20 победителей проекта в 10 номинациях.

В 2025 году планируется усовершенствование действующего законодательства в сфере волонтерства, создание Национального организационного комитета и разработка плана мероприятий к 2026 году – Международному году добровольцев.