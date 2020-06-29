Правила проведения футбольных матчей поменяли в Казахстане

Утверждена инструкция по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Чемпионат Казахстана по футболу в элитном дивизионе - Казахстанская премьер-лига (КПЛ), будет возобновлен 1 июля. Интересно, что в правила проведения матчей внесли некоторые изменения, передает zakon.kz.

Согласно Инструкции по профилактике распространения коронавирусной инфекции, матчи пройдут без зрителей на трибунах.

На тренерской скамейке будет разрешено нахождение только главного тренера команды, ассистента и доктора. Запасные игроки расположатся на трибуне за скамейкой своей команды, соблюдая дистанцию в 2-3 метра, для них будет обязательно ношение одноразовых перчаток и маски во время наблюдения за матчем. Отменяется церемония предматчевого построения, футболисты стартового состава сразу после поочередного выхода из подтрибунного помещения займут свои позиции на поле. Командам разрешено проведение 5 замен игроков, при этом допустимо только 3 остановки игры по ходу матча. Список запасных футболистов расширен до 12 человек на игру от каждой команды, - сообщили в ПФЛК.

По итогам видеоконференции руководители КФФ и ПФЛК поручили инспекторам подойти максимально внимательно к исполнению контроля за исполнением Инструкции. Здоровье всех участников футбольного матча является главным приоритетом федерации и лиги.

Согласно протоколу соревнований, который был разослан в клубы, все игроки и задействованные лица до возобновления чемпионата должны сдать анализы на COVID 19.

Помимо этого, очень четко прописаны требования к стадионам, обработке помещений, измерению температуры, установка санитайзеров и ношению защитных масок, за исключением футбольного поля.

Игрокам показано соблюдение безопасной дистанции во время учебно-тренировочных занятий, использования одной бутылки воды несколькими спортсменами.

Сами же матчи будут проводиться в закрытом режиме без присутствия зрителей и представителей СМИ, за исключением одного фотографа для каждой из команд, а также съемочной бригады телеканала или ПФЛК-ТВ.

Помимо этого, как мы все уже успели увидеть на примере немецкой Бундеслиги соблюдения безопасной дистанции в 1.5 метра (2 сиденья скамейки) в технической зоне для тренерского штаба и запасных игроков. Если это не позволяет скамейка запасных, то футболисты отправляются на трибуны при соблюдении необходимой дистанции.

Также исключен и диктор на стадионе, команды будут появляться из подтрибунного помещения по очереди, при этом отменены рукопожатия.

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