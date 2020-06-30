Поступление в вуз после карантина. Выход есть всегда!

Многое зависит от обеспеченности вузов ресурсами, кадрами и образовательными технологиями.

Пандемия коронавируса бросила глобальный вызов множеству секторов нашей жизни, и мировая система образования тоже была затронута, сообщает zakon.kz.

Как будет проходить поступление в вуз в этом году, как поступить в один из ведущих гуманитарных вузов страны и обрести престижную специальность? Ответы на эти вопросы мы узнали у руководства Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов.

С какими сложностями столкнулись абитуриенты 2020 года?

Как это часто бывает в жизни, все произошло внезапно. В один день целая планета проснулась и встала перед лицом серьезной проблемы. Пандемия коронавируса, увы, оказала влияние и на рынок образовательных услуг. Многие родители обеспокоены, задают нам множество вопросов: что им делать и как их дети будут поступать в этом году? К счастью, в АФ СПбГУП подошли к этому вопросу достаточно серьезно и озаботились решением проблем заранее. Так, начиная с 22 июня, у всех абитуриентов Казахстана появилась уникальная возможность подать документы к нам в университет в онлайн-формате. Для этого были созданы все необходимые условия, разработана электронная приемная комиссия, в вузе открыт консультационный пункт для абитуриентов и их родителей, где каждый может задать интересующий его вопрос и получить развернутый оперативный ответ. К слову добавим, что вступительные экзамены мы также планируем провести в этом году в онлайн-формате без учета результатов ЕНТ.

Вынужденный переход на дистанционную форму приема стал для вас неожиданным?

Стоит отметить, что это чрезвычайная и необычная ситуация для всех участников образовательного процесса. Подобного опыта не было в нашей истории никогда. Многое зависит от обеспеченности вузов ресурсами, кадрами и образовательными технологиями. Важны инвестиции, которые были вложены в дистанционные технологии в период до коронавируса и которые вкладываются сейчас во время карантина. Очевидно, что выигрывают те вузы, которые встретили данную ситуацию в большей готовности. В свою очередь опыт прошлых лет и современные технологии позволили нам быстро перестроиться под сложившуюся ситуацию. В данный момент практически все процессы, связанные с приемом абитуриентов могут проходить онлайн. Для обеспечения эпидемиологической безопасности были предприняты все необходимые меры. А сегодняшнему абитуриенту АФ СПбГУП хочется пожелать не бояться нынешних обстоятельств, верить в свои силы и возможности, ставить новые цели и идти по пути их достижения.

За прошедшие 36 лет успешной работы в Республике Казахстан Алматинский филиал СПбГУП вырос в один из крупнейших, авторитетных центров подготовки профессионалов самого высокого уровня и по праву вошел в число ведущих высших учебных заведений РК. Многолетние образовательные традиции Головного вуза, прекрасный профессорско-преподавательский коллектив и современные инновационные методики помогают филиалу постоянно совершенствовать процесс обучения, работать с учетом требований времени. Диплом СПбГУП означает высокий профессиональный статус и отличную карьерную перспективу. Об этом свидетельствует статистика: многие годы трудоустройство выпускников вуза достигает 99%.

Все выпускники после успешной защиты получают дипломы Государственного образца Российской Федерации. Всю необходимую информацию о поступлении на 2020-2021 учебный год Вы можете узнать на сайте вуза www.gup.kz или по телефонам приемной комиссии: 8 727 345 35 03; 8 727 279 07 61

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