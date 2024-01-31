Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Названы пороговые баллы ЕНТ для поступления в вуз

Названы пороговые баллы ЕНТ для поступления в вуз Фото: Национальный центр тестирования
В 2024 году пороговые баллы для поступления в вузы Казахстана остаются прежними, сообщает Zakon.kz.

Есть направления, где для поступления необходимо набрать больше 50 баллов.

Самые высокие пороговые баллы на образовательные программы "Право" и "Педагогические науки" – не менее 75.

Абитуриенты, решившие обучаться по направлению "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)", на ЕНТ должны набрать не менее 70 баллов.

Материал по теме

ЕНТ-2024 : появилось важное изменение

А желающим поступить на специальности "Сельское хозяйство и биоресурсы" и "Ветеринария" в национальные вузы требуется набрать не менее 60 баллов.

"Абитуриентам нужно учесть, что каждый вуз может устанавливать свои пороговые баллы. Это право было предоставлено им четыре года назад в рамках академической свободы. Например, абитуриент, набравший 80 баллов, желает стать учителем математики и поступить в национальный университет. Как известно, пороговый балл на "Педагогические науки" – не менее 75 баллов, а в национальные вузы – не менее 65 баллов. Вроде, набранного балла ученика хватает для поступления. Однако пороговый балл для этой специальности в выбранном университете начинается с 85 баллов. Следовательно, ему необходимо искать другой университет, в котором пороговые баллы ниже 80. Информация о пороговых баллах вузов будет опубликована в ближайшее время на сайте НЦТ", – сказал директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Пороговые баллы по "Истории Казахстана" и двум профильным предметам составляют не менее 5 баллов, а по предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" – не менее 3 баллов.

Ранее казахстанским абитуриентам напомнили про важные документы. 

Читайте также

Депутата ужаснули масштабы распространения наркотиков в Казахстане
Депутата ужаснули масштабы распространения наркотиков в Казахстане
Казахстан и Узбекистан увеличат взаимный срок пребывания граждан без регистрации
Казахстан и Узбекистан увеличат взаимный срок пребывания граждан без регистрации
Казахстанский депутат раскритиковал полицейских
Казахстанский депутат раскритиковал полицейских
Анастасия Стативкина
Министерство науки и высшего образования РК Образование Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины
Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины
Как Трудовой кодекс защищает работников
Как последние поправки в Трудовой кодекс РК защищают права работников
Иностранцы из-за мести подожгли авто алматинки
Иностранцы из-за мести подожгли авто алматинки
В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года
В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: