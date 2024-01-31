Названы пороговые баллы ЕНТ для поступления в вуз

В 2024 году пороговые баллы для поступления в вузы Казахстана остаются прежними, сообщает Zakon.kz.

Есть направления, где для поступления необходимо набрать больше 50 баллов.

Самые высокие пороговые баллы на образовательные программы "Право" и "Педагогические науки" – не менее 75.

Абитуриенты, решившие обучаться по направлению "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)", на ЕНТ должны набрать не менее 70 баллов.

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А желающим поступить на специальности "Сельское хозяйство и биоресурсы" и "Ветеринария" в национальные вузы требуется набрать не менее 60 баллов.

"Абитуриентам нужно учесть, что каждый вуз может устанавливать свои пороговые баллы. Это право было предоставлено им четыре года назад в рамках академической свободы. Например, абитуриент, набравший 80 баллов, желает стать учителем математики и поступить в национальный университет. Как известно, пороговый балл на "Педагогические науки" – не менее 75 баллов, а в национальные вузы – не менее 65 баллов. Вроде, набранного балла ученика хватает для поступления. Однако пороговый балл для этой специальности в выбранном университете начинается с 85 баллов. Следовательно, ему необходимо искать другой университет, в котором пороговые баллы ниже 80. Информация о пороговых баллах вузов будет опубликована в ближайшее время на сайте НЦТ", – сказал директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Пороговые баллы по "Истории Казахстана" и двум профильным предметам составляют не менее 5 баллов, а по предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" – не менее 3 баллов.

Ранее казахстанским абитуриентам напомнили про важные документы.