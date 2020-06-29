Президент: Задачи по противодействию коронавирусу не выполнены
Это не фестивали и форумы проводить. Требуется совершенно иной стиль управления.
Фото : кадр видео29 июня 2020, 17:57
На совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции Касым-Жомарт Токаев объявил о том, что поставленные им задачи не выполнены, передает zakon.kz.
Задачи по противодействую коронавирусной инфекции, поставленные мною, не выполнены или выполнены далеко не полностью. Я ранее говорил, что мы по сути находимся на войне, где действуют совсем другие правила. Это не фестивали и форумы проводить. Требуется совершенно иной стиль управления. По-настоящему антикризисный, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Далее он вынес замечания акимам городов Нур-Султана и Алматы и предупредил акимов Атырауской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей о необходимости выправления ситуации в соответствующих регионах.
Пандемия выявила все недоработки в цифровизации страны, в том числе здравоохранения, где собирается большой объем данных. А мониторинг ситуации по-прежнему проводится в ручном режиме. В связи с этим объявляю замечание руководителю соответствующего ведомства Аскару Жумагалиеву, - сказал Токаев.
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