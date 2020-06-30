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Плита с уникальной древней письменностью найдена близ Шымкента

Артефакт датируется первым веком нашей эры.

Фото : 24.kz30 июня 2020, 09:23

Керамический кирпич с уникальной древней письменностью нашли археологи Шымкента, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Артефакт датируется первым веком нашей эры. Причем впервые найден ни фрагмент, а целый текст. Он относится к малоизученной эпохе государства Кангюев.

Плита с надписью была найдена на городище Культобе. Сейчас там работает экспедиция Центрального государственного музея Казахстана.

Как рассказал доктор исторических наук Александр Подушкин, на кирпиче 7 строк и 218 знаков. Писали тогда по сырой глине справа налево и сверху вниз. Находка внесет новые данные в летопись истории Казахстана. Ведь письменность – это доказательство цивилизации. Сейчас ученые пытаются расшифровать знаки. Керамический кирпич с письменностью не единственная находка.

Гораздо более насыщенный археологический материал получен в другой катакомбе, где погребены 4 человека. И очень большой массив погребальных артефактов. Это и ожерелье наборное, это серьги, изделия из бронзы, из египетского фаянса, подвески, великолепная керамика. В общем, полный набор, – рассказал доктор исторических наук Александр Подушкин.


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