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Археологи раскопали на острове Эвбея древний храм со следами жертвоприношений

находка Фото: pixabay
Археологи из Греции раскопали на острове Эвбея древний храм Артемиды Амаринтос, который датируется VII веком до нашей эры, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ancient Origins, раскопки велись 4 года. Довольно крупный объект длиной 34 м оказался в поразительно хорошем состоянии. Внутри обнаружили множество артефактов: вазы, оружие, украшения. Среди находок была и изящно высеченная голова из слоновой кости с египетскими чертами, которую удалось восстановить, несмотря на плохое состояние.

Предположительно, в храме проводили жертвоприношения. В ходе ритуала животное подводили к алтарю, где закалывали. После тушу разделывали, а отдельные части – внутренние органы, кости и другие несъедобные части – поджигали, таким образом "отдавая" их богам.

Как уточняется, на стенах ученые нашли следы пожара, позволяющие предположить, что храм был частично разрушен во второй половине VI века до нашей эры. После этого его частично восстановили при помощи сырцового кирпича, а к концу века полностью перестроили. Под постройкой были обнаружены остатки сооружений более ранних периодов, в том числе здание, которое датировали VIII веком до нашей эры. Также были найдены бронзовые фигурки животных и терракотовая голова быка позднего бронзового века.

Ранее, 23 октября, вблизи аэропорта Талдыкоргана археологи нашли уникальные предметы. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РК.

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