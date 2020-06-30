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Карантин или строгие ограничения - решение примут в ближайшее время

Решение будет принято государственной комиссией в ближайшее время.

Фото : Depositphotos30 июня 2020, 11:44

На брифинге в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой ответил на вопрос, принято ли уже решение по введению строгого карантина в Казахстане, передает zakon.kz.

С учетом эпидемиологической ситуации, влияния на бизнес и складывающейся эпидемиологической ситуацией в регионах, нами предложено несколько вариантов: введение карантина, либо строгих ограничительных мер, которые сейчас разработаны. И окончательное решение будет принято государственной комиссией в ближайшее время, - сказал Цой.

Ранее стало известно, что эксперты Минздрава составили прогнозы по количеству выявляемости случаев по трем основным сценариям.


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