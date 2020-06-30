Четыре замакима Шымкента на больничном. У двоих выявили пневмонию
Сейчас в акимате работает пятый заместитель Айтенова Бауржан Мамыталиев.
Фото : 2gis.kz/shymkent30 июня 2020, 15:07
Четверо из пяти заместителей акима Шымкента Мурата Айтенова находятся на больничном. У двоих из них выявили пневмонию, передает zakon.kz.
В акимате Шымкента сообщили, что первый заместитель акима Ербол Садыр и замакима Алмасбек Мамытбеков заболели пневмонией и лежат в больнице.
Еще двое заместителей акима Нурсадык Ергешбек и Максут Исахов тоже находятся на больничном. Правда, почему они его взяли, пока не уточняется.
Отмечается, что все они находятся на больничном почти неделю.
10-го числа к нам приезжал экс-министр здравоохранения Биртанов. У него выявили коронавирус, поэтому аким работал в онлайн-режиме. Особо ни с кем не контактировал, все совещания были онлайн. Его последний тест на коронавирус дал отрицательный результат, - сказали в акимате Шымкента.
Поскольку сразу четыре заместителя на больничном, в акимате работает пятый заместитель Айтенова Бауржан Мамыталиев.
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