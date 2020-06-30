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Четыре замакима Шымкента на больничном. У двоих выявили пневмонию

Сейчас в акимате работает пятый заместитель Айтенова Бауржан Мамыталиев.

Фото : 2gis.kz/shymkent30 июня 2020, 15:07

Четверо из пяти заместителей акима Шымкента Мурата Айтенова находятся на больничном. У двоих из них выявили пневмонию, передает zakon.kz.

В акимате Шымкента сообщили, что первый заместитель акима Ербол Садыр и замакима Алмасбек Мамытбеков заболели пневмонией и лежат в больнице.

Еще двое заместителей акима Нурсадык Ергешбек и Максут Исахов тоже находятся на больничном. Правда, почему они его взяли, пока не уточняется.

Отмечается, что все они находятся на больничном почти неделю.

10-го числа к нам приезжал экс-министр здравоохранения Биртанов. У него выявили коронавирус, поэтому аким работал в онлайн-режиме. Особо ни с кем не контактировал, все совещания были онлайн. Его последний тест на коронавирус дал отрицательный результат, - сказали в акимате Шымкента.

Поскольку сразу четыре заместителя на больничном, в акимате работает пятый заместитель Айтенова Бауржан Мамыталиев.


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