Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Информацию о смене акима Шымкента прокомментировали власти города

Информацию о смене Мурата Айтенова прокомментировали в акимате Шымкента Фото: gov.kz
В акимате Шымкента информацию о смене акима мегаполиса Мурата Айтенова назвали ложной, сообщает Zakon.kz.

Комментарий опубликовали в Instagram городского акимата 24 июля 2023 года:

"Сегодня в СМИ и социальных сетях публикуется ложная информация о смене акима Шымкента".

В пресс-службе акимата Шымкента заявили, что "данная информация не соответствует действительности".

"В настоящее время аким мегаполиса М. Айтенов продолжает свою работу".Пресс-служба акимата Шымкента

20 июля 2023 года в Шымкенте задержали заместителя акима города Максута Исахова. По данным КНБ РК, его подозревают в коррупции. По данному факту осуществляется досудебное расследование и проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия. 21 июля Специализированный следственный суд мегаполиса в отношении замакима Исахова избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Читайте также

Токаев высказался об актах сожжения Корана в ряде государств Северной Европы

Кумис Сеитова возглавила Комитет культуры МКС

Назначен новый глава Комитета медицинского и фармацевтического контроля

Динара Халдарова
Айтенов Мурат Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
Размер минимальной зарплаты в Казахстане предлагают определять по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
МВД изменила правила приема в учебные заведения
Обладатели "Алтын белгі" и набравшие 100 баллов на ЕНТ могут вне конкурса стать курсантами вузов МВД
Алматинец предложил Досаеву вместе бороться с безразличием чиновников
Алматинец предложил Досаеву вместе бороться с безразличием чиновников
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления