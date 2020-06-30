Трамп обзывал Меркель "дурой" - СМИ

Американский лидер хвастался Ким Чен Ыну своей гениальностью, а в переговорах с Эрдоганом и Путиным радовался неудачам своих предшественников на посту президента США.

Американские СМИ узнали о скандальных телефонных разговорах президента США Дональда Трампа с мировыми лидерами, в ходе которых он прибегал к оскорблениям и демонстрировал свою неподготовленность, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

Отмечается, что Трамп в телефонных разговорах с мировыми лидерами часто был не подготовлен к обсуждению серьезных вопросов, а также оскорблял их, особенно женщин, лидеров главных союзников Америки.

Так, премьер-министру Великобритании Терезе Мэй он сказал, что она слаба и ей не хватает мужества, а канцлера Германии Ангелу Меркель обозвал "дурой".

Некоторые из вещей, которые он сказал Ангеле Меркель, просто невероятны: он назвал ее "дурой" и обвинил ее в том, что она находится в кармане у россиян... Он наиболее жесток (в телефонных разговорах) с теми, кого он считает слабыми, и слабее всего с теми, с кем ему следует быть жестким, - сказал один из источников издания.

По словам источников, Трамп также регулярно издевался и оскорблял других лидеров союзных стран во время телефонных разговоров, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьера Австралии Скотта Моррисона.

Также, по данным источников, во время телефонных разговоров с королевским наследником Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном Трамп часто хвастался своими "достижениями" в кресле президента.

Трамп постоянно хвастался собственным богатством, гениальностью, большими достижениями и идиотизмом своих предшественников, - пишет издание.

Особенно неуспехам Буша-младшего и Обамы Трамп радовался во время разговоров с турецким президентом Эрдоганом, который звонил ему чаще всех, и главой Кремля Владимиром Путиным.

Сразу два источника сравнили многочисленные разговоры главы Штатов с иностранными лидерами с недавними его "брифингами" прессе из-за пандемии: свободная форма, неуверенность и поток слов о вещах, полных фантазии, интуиции, догадок и мнений ведущих Fox News и дезинформации в соцсетях.

Он продолжал верить в то, что он мог или очаровать, или запугать практически любого иностранного лидера, и часто преследовал цели, более приспособленные к его собственной повестке дня, чем то, что многие из его старших советников считали национальными интересами, - говорится в статье.

Автором статьи является журналист Карл Бернштейн, в 1972 году сыгравший ключевую роль в освещении "Уотергейтского скандала", который привел к отставке президента Ричарда Никсона. Автор утверждает, что статья написана по итогам многомесячных бесед с чиновниками Белого дома и спецслужб, которые присутствовали во время бесед или знакомы с их расшифровками.

Он отмечает, что подробная картина, показанная источниками телефонных разговоров Трампа с иностранными лидерами, соответствует основному духу и некоторым существенным элементам звонков, описанных бывшим советником по национальной безопасности Джоном Болтоном в его книге Комната, где это произошло.

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