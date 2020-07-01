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Мошенник украл с банковской карты актюбинки 600 тысяч тенге

Полиция ищет преступника.

Фото : Pixabay1 июля 2020, 02:00

Мошенник украл с банковской карты жительницы Актобе 600 тысяч тенге, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AstanaTV, Женщина обратилась в полицию. По ее словам, ей позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что с её карты была попытка снятия денег.

Злоумышленник попросил данные актюбинки, якобы для того, чтобы перевести средства на безопасный счет. После этого у пострадавшей пропали все средства. По данному факту было возбуждено дело по статье "мошенничество". Стражи порядка ищут преступника.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 190 "Мошенничество". Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого, - рассказал замначальника ДП Актюбинской области Канат Нурмагамбетов.


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