Мошенник украл с банковской карты актюбинки 600 тысяч тенге
Полиция ищет преступника.
Фото : Pixabay1 июля 2020, 02:00
Мошенник украл с банковской карты жительницы Актобе 600 тысяч тенге, передает zakon.kz.
Согласно сюжету AstanaTV, Женщина обратилась в полицию. По ее словам, ей позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что с её карты была попытка снятия денег.
Злоумышленник попросил данные актюбинки, якобы для того, чтобы перевести средства на безопасный счет. После этого у пострадавшей пропали все средства. По данному факту было возбуждено дело по статье "мошенничество". Стражи порядка ищут преступника.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 190 "Мошенничество". Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого, - рассказал замначальника ДП Актюбинской области Канат Нурмагамбетов.
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