Происшествия

Мошенники "повесили" 4 млн тенге на актюбинку

Мошенники &quot;повесили&quot; 4 млн тенге на актюбинку, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 18:42 Фото: pixabay
Мошенники взяли кредит в размере 4 млн тенге на имя жительницы Актобе, сообщает Zakon.kz.

"Диапазон" со ссылкой на полицию пишет, что горожанке позвонил неизвестный и представился сотрудником оператора сотовой связи. Он заявил, что у нее истекает срок действия сим-карты и попросил продиктовать код, который пришел в сообщении.

"Женщина ни о чем не подозревая, выполнила его требования. Так, злоумышленник заполучил коды и оформил на потерпевшую кредиты в двух банках на сумму более четырех млн тенге", – поделились в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Полицейские призывает граждан быть внимательными при поступлении подобных звонков, не переходить по ссылкам и не оглашать, поступившие коды.

Казахстанцев предупредили о том, что мошенники действуют через WhatsApp, обещая быстрые деньги. На самом деле они выманивают персональные данные.

