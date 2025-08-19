Мошенники "повесили" 4 млн тенге на актюбинку
Мошенники взяли кредит в размере 4 млн тенге на имя жительницы Актобе, сообщает Zakon.kz.
"Диапазон" со ссылкой на полицию пишет, что горожанке позвонил неизвестный и представился сотрудником оператора сотовой связи. Он заявил, что у нее истекает срок действия сим-карты и попросил продиктовать код, который пришел в сообщении.
"Женщина ни о чем не подозревая, выполнила его требования. Так, злоумышленник заполучил коды и оформил на потерпевшую кредиты в двух банках на сумму более четырех млн тенге", – поделились в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Полицейские призывает граждан быть внимательными при поступлении подобных звонков, не переходить по ссылкам и не оглашать, поступившие коды.
Казахстанцев предупредили о том, что мошенники действуют через WhatsApp, обещая быстрые деньги. На самом деле они выманивают персональные данные.
