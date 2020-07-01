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Роналду повеселил фанатов новой прической

Он просто распустил волосы, которые обычно убирает в косичку.

Фото : Instagram1 июля 2020, 09:32

Португальский футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду порадовал болельщиков новой прической, передает zakon.kz.

Примечательно, что для своей новой прически 35-летнему Роналду достаточно было распустить волосы, которые обычно собирает в косичку. Так получилось, что после этой несложной манипуляции волосы на голове Роналду завились в кудряшки.

Что думаете о моем внешнем виде как у брата? – обратился к болельщикам Роналду, выложив фото с одноклубником Хуаном Куадрадо.

Ответ не заставил себя долго ждать. Веселую фотографию по достоинству оценили бывший футболист "Ювентуса" Меди Бенатиа, нападающая женской сборной Португалии Джессика Силва, а также футболист мадридского "Реала" Лукас Васкес, к ним присоединились многие болельщики. Однако, не обошлось и без хейтеров. В своем стиле, они посоветовали ему сходить к другому парикмахеру, сравнив его кудрявую прическу с бараньей шерстью.

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What do you think about my look like my brother Panita ?! ????????

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 29 Июн 2020 в 12:00 PDT


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