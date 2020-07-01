Два пациента умерли у входа в госпиталь в Бишкеке

Случай с пациентами, которых в тяжелом состоянии привезли в больницу, произошел 29 июня.

Два пациента, которых в понедельник, 29 июня, привезли в отделение урологии Национального госпиталя, умерли у входа в здание, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Кыргызстан.

Ранее в Сети появилось видео, как медработник, оснащенный средствами индивидуальной защиты, делает искусственный массаж сердца человеку в машине, в это же время у входа в клинику падает еще один больной. Напомним, в отделении развернули койки для пациентов с пневмонией.Врачи сообщили, что больных привезли в агоническом состоянии и их даже не успели осмотреть в приемном блоке и установить личность. Случай произошел накануне примерно после 15:00.

Медработники пытались провести реанимационные мероприятия на улице, но спасти больных не смогли. По нашим данным, их привезли на разных машинах, - рассказали медики.

Далее вызвали сотрудников милиции, чтобы констатировать факт смерти. Медики скорой помощи отвезли тела умерших в морг, добавили в Нацгоспитале.

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов ранее сообщил, что по состоянию на 29 июня в стране с марта скончались 54 человека от пневмонии. Смертность возросла с середины июня.

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