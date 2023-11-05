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Пациенту из Алматы имплантировали искусственное бедро

Пациенту из Алматы имплантировали искусственное бедро Фото: пресс-службы Министерства здравоохранения
Пациент экстренно поступил в тяжелом состоянии в больницу. Операцию провели врачи из Алматы: они имплантировали больному искусственное бедро, сообщает Zakon.kz.

Сообщается, что пациенту около десяти лет назад провели эндопротезирование тазобедренного сустава бесцементной фиксации. Но из-за травмы протез "врезался" в малый таз, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

Как рассказывает заведующий отделением городской клинической больницы №7 в Алматы Рамазан Аскеров, вследствие травмы протез проллобировал дно вертлужной впадины, сильно повредив малый таз. Пациента госпитализировали в реанимацию.

"Такое бывает очень редко. Было принято решение проводить двухэтапное оперативное вмешательство. Первым этапом из внебрюшинного доступа (через живот) из малого таза был удален компонент протеза, а затем по улучшению состояния вторым этапом выполнена установка ревизионного эндопротеза. Это одна из тяжелых отраслей оперативной ортопедии, когда выполняется повторное вмешательство в той области, где ранее была проведена операция. Двухэтапная сложная операция прошла благополучно, благодаря командной работе травматологов – ортопедов и анестезиологов-реаниматологов", – говорит Рамазан Аскеров.

Уже через три дня после операции пациент с опорой на ходунки начал передвигаться по коридорам.

"Это высокотехнологичные операции, – мы полностью меняем сустав на искусственный, который функционирует много лет и является полным аналогом того сустава, который был у человека до болезни. Эти операции выполняются не во всех клиниках, требуют специального оснащения больницы и подготовки специалистов. Казахстанцам такие операции доступны в пакете обязательного социального медицинского страхования", – заключил доктор Аскеров.

В августе 2023 года уникальную операцию провели хирурги в Жанатасе: они буквально вытащили с того света 23-летнего мужчину, который получил ножевое ранение в сердце. 

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