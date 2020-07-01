Минздрав ответил на заявление бизнесмена об искусственном дефиците тестов на COVID-19

По словам, бизнесмена, у его предприятия государство "не купило ни одного набора на коронавирус".

Вице-министр здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова ответила на заявление одной из медицинских компаний о создании искусственного дефицита ПЦР-тестов в стране, передает корреспондент zakon.kz.

Об этом основатель и генеральный директор ТОО "Диамед" ранее написал на своей странице в Facebook. По словам бизнесмена, у его предприятия государство "не купило ни одного набора на коронавирус".

Дефицит ПЦР-диагностики на коронавирус искусственный. Придет время и все чиновники, участвовавшие в этом ''бизнесе во время чумы'', ответят за каждую потерянную жизнь. И я молчать не буду, - написал тогда он.

Отвечая на вопрос, вице-министр здравоохранения сообщила, что поддержка отечественных производителей - это основная задача, которая стоит перед ведомством и единым дистрибьютором.

Согласно нашей тактике и законодательству мы закупаем (лекарства и медизделия - прим.) у отечественных производителей двумя путями. Первый путь - заключение долгосрочных договоров сроком на 10 лет. По поручению главы государства мы собрали номенклатуру на расширение долгосрочных договоров. В настоящее время проводится процедура закупа, конкурсные процедуры. Итоги будут 15 июля. В эту номенклатуру включены около 700 наименований лекарственных средств и около 2 000 наименований медизделий, в том числе защитные костюмы, ПЦР и ИФА-тесты. Это достаточно долгий процесс, но один из вариантов поддержки отечественных производителей, - ответила Людмила Бюрабекова.

Она добавила, что в настоящее время ПЦР-тесты включены в список единого дистрибьютора. Собрана вся информация по потребности в медорганизациях, и "СК-Фармация» в ближайшее время проведет процедуру закупа.

Наши отечественные производители, в том числе производители ПЦР-тестов, могут принять участие в данном конкурсе. И мы закупим эти ПЦР-тесты у победителя, - заключила она.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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