Аким Семея самоизолировался

У него коронавирус.

Аким Семея Ермак Салимов заразился коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Об этом он решил сообщить на своей странице в Instagram.

Уважаемые земляки! Считаю своим долгом сообщить вам, что сегодня проба на COVID-19, сданная мною, показала положительный результат. Видимо, активные контакты по работе с большим количеством людей, которые, несмотря на ограничения, не удавалось полностью исключить, дали о себе знать.

С сегодняшнего дня я ухожу в режим жесткой самоизоляции. Насколько позволит самочувствие, буду работать онлайн. Призываю всех семейчан быть бдительными, выполнять предписания санитарных служб. Берегите себя и своих близких! - отметил он.

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