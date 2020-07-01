Аким Семея самоизолировался
У него коронавирус.
Аким Семея Ермак Салимов заразился коронавирусом, сообщает zakon.kz.
Об этом он решил сообщить на своей странице в Instagram.
Уважаемые земляки! Считаю своим долгом сообщить вам, что сегодня проба на COVID-19, сданная мною, показала положительный результат. Видимо, активные контакты по работе с большим количеством людей, которые, несмотря на ограничения, не удавалось полностью исключить, дали о себе знать.
С сегодняшнего дня я ухожу в режим жесткой самоизоляции. Насколько позволит самочувствие, буду работать онлайн. Призываю всех семейчан быть бдительными, выполнять предписания санитарных служб. Берегите себя и своих близких! - отметил он.
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Құрметті жерлестер! ⠀ Сіздерге келесі жағдайларды мәлімдеу міндетім деп есептеймін, бүгін Covid-19 анықтау мақсатында тапсырған тест оң нәтиже бергені белгілі болды. ⠀ Шектеулерге қарамастан көп адамдармен белсенді түрде тығыз байланыста жүргізілген жұмыстар өз әсерін көрсетті деуге болады. ⠀ Бүгінгі күннен бастап қатаң оқшаулау режимінде боламын. Мүмкіндігінше онлайн жұмыс жүргізуге тырысамын. ⠀ Барлық Семейліктерді сақтық шаралары мен санитарлық қызметтердің ережелерін сақтауға шақырамын. Өздеріңізді және жақындарыңызды сақтаңыздар! ⠀ ____ ⠀ Уважаемые земляки! ⠀ Считаю своим долгом сообщить вам, что сегодня проба на COVID-19, сданная мною, показала положительный результат. ⠀ Видимо, активные контакты по работе с большим количеством людей, которые, несмотря на ограничения, не удавалось полностью исключить, дали о себе знать. ⠀ С сегодняшнего дня я ухожу в режим жесткой самоизоляции. Насколько позволит самочувствие, буду работать онлайн. ⠀ Призываю всех семейчан быть бдительными, выполнять предписания санитарных служб. ⠀ Берегите себя и своих близких!
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