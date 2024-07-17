Байден самоизолировался, потому что заразился коронавирусом
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В Белом доме сообщили, что действующий президент США Джо Байден заразился коронавирусом, он отменил выступление в Лас-Вегасе, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе также отметили, что Байден на самоизоляции в резиденции в Делавэре, продолжает исполнять обязанности президента.
Как выяснилось, американский лидер вакцинирован и у него лёгкие симптомы болезни.
Ранее Байден не смог выступить с речью на конференции UNIDOSUS, так как получил положительный тест на COVID. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
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