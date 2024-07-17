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Байден самоизолировался, потому что заразился коронавирусом

Байден самоизолировался, потому что заразился коронавирусом, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 03:36 Фото: https://t.me/ru2ch
В Белом доме сообщили, что действующий президент США Джо Байден заразился коронавирусом, он отменил выступление в Лас-Вегасе, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе также отметили, что Байден на самоизоляции в резиденции в Делавэре, продолжает исполнять обязанности президента. 


Как выяснилось, американский лидер вакцинирован и у него лёгкие симптомы болезни.

Ранее Байден не смог выступить с речью на конференции UNIDOSUS, так как получил положительный тест на COVID. Об этом сообщили организаторы мероприятия.


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