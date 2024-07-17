Байден самоизолировался, потому что заразился коронавирусом

В Белом доме сообщили, что действующий президент США Джо Байден заразился коронавирусом, он отменил выступление в Лас-Вегасе, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе также отметили, что Байден на самоизоляции в резиденции в Делавэре, продолжает исполнять обязанности президента.





Как выяснилось, американский лидер вакцинирован и у него лёгкие симптомы болезни.

Ранее Байден не смог выступить с речью на конференции UNIDOSUS, так как получил положительный тест на COVID. Об этом сообщили организаторы мероприятия.



