Очередной фейк о воздушном вирусном распространении появился в WhatsApp
Женщину привлекли к административной ответственности.
В Туркестане женщину, распространявшую ложную информацию в WhatsApp о "воздушном вирусном распространении", привлекли к административной ответственности, сообщает zakon.kz.
В Сарыагашском районе после обеда будет распространяться вирус, поэтому не выпускайте детей на улицу, - говорилось в сообщении.
Как сообщили в региональной службе коммуникаций, эта информация является ложной и не соответствует действительности. Распространение необоснованной, провокационной информации, будут преследоваться по статье 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Распространение ложной информации".
Читайте также:
"Распыляли вредное вещество": Минздрав опровергает рассылку
В настоящее время установлена гражданка Отырарского района, 1973 года рождения, которая распространяла эту информацию в группах WhatsApp. Она привлечена к административной ответственности.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!