Очередной фейк о воздушном вирусном распространении появился в WhatsApp

Женщину привлекли к административной ответственности.

В Туркестане женщину, распространявшую ложную информацию в WhatsApp о "воздушном вирусном распространении", привлекли к административной ответственности, сообщает zakon.kz.

В Сарыагашском районе после обеда будет распространяться вирус, поэтому не выпускайте детей на улицу, - говорилось в сообщении.

Как сообщили в региональной службе коммуникаций, эта информация является ложной и не соответствует действительности. Распространение необоснованной, провокационной информации, будут преследоваться по статье 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Распространение ложной информации".

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В настоящее время установлена гражданка Отырарского района, 1973 года рождения, которая распространяла эту информацию в группах WhatsApp. Она привлечена к административной ответственности.







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