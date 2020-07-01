На каких улицах Алматы нанесли линии дорожной разметки
Кроме того, в городе появились новые велодорожки, говорится в сообщении.
В компании СМЭУ рассказали на каких улицах Алматы нанесли линии дорожной разметки, передает zakon.kz.
За период месяца июнь ТОО СМЭУ выполнены планы работ по нанесению линий дорожной разметки на следующих улицах:
-по улицам Халиуллина,Татибекова;
-по проспекту Райымбека от Татибекова до Жангельдина;
-по улице Суюнбая от Хмельницкого до проспекта Райымбека;
-Северное кольцо от улицы Москвина до проспекта Рыскулова;
- по улице Валиханова;
-Кульджинский тракт от Рыскулова до Халиуллина;
-Талгарский тракт от "Магнум"до улицы Халиуллина;
-по улице Момыш ұлы от Толе би до Монке би.
Выделенная полоса для общественного транспорта нанесена от улицы Москвина до торгового центра "Ялян".
Продолжается развитие системы велодорожек, появились новые велодорожки, - говорится в сообщении.
Продолжается развитие системы велодорожек,после среднего ремонта улиц появятся новые велодорожки по улицам:
-по Муратбаева от Макатаева до Шевченко;
-по Қарасай батыра от Масанчи до Байтурсынова;
-по Бухар Жырау от Байтурсынова до Жарокова;
-по Манаса от Шевченко до Тимирязева;
-по Богенбай батыра от Кунаева до Масанчи;
-по Масанчи от Бөгенбай батыра до проспекта Абая;
-по Жарокова от бульвара Бухар Жырау до улицы Тимирязева.
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Маусым айының ішінде 2020 жылға " ММПМ"ЖШС жоспарлары орындалды,жол белгілері келесі көшелерде жасады: -Халиуллин,Татибеков көшелерде; -Райымбек даңғылынан,Тəтибеков көшесіне дейін Жангельдин көшесіне бойындағы; -Суюнбай көшесі,Хмельницкий көшесіне дейін Райымбек даңғылынан бойындағы; -Солтүстік сақина, Москвин көшесінде дейін Рыскулов даңғылынан бойындағы; -Уəлиханов көшесіне; -Құлжа трактаты,Рыскулов даңғылынан дейін Халиуллин көшесіне бойындағы; -Талғар трактаты,"Магнум"дейін Халиуллин көшесіне бойындағы; -Момыш ұлы көшесіне,Төле би көшесіне дейін Монке би көшесіне бойындағы. Бөлінген жолақ үшін қоғамдық көлік салынуы Москвина көшесінен дейін сауда орталығы "Ялян". Велосипед жолдары жүйесін дамыту жалғасуда, көшелерде жаңа велосипед жолдары пайда болды: -Муратбаев көшесіне,Мақатаев көшесіне дейін Шевченко көшесіне бойдағы; -Қарасай батыр көшесіне,Масанчи көшесіне дейін Байтурсынов даңғылынан бойындағы; -Бухар Жырау,Байтурсынов даңғылынан дейін Жароков көшесіне бойындағы; -Манас көшесінде,Шевченко көшесіне дейін Тимирязев көшесіне бойындағы; -Бөгенбай батыр көшесіне,Қонаев көшесіне дейін Масанчи көшесіне бойындағы; -Масанчи көшесіне,Бөгенбай батыр көшесіне дейін Абай даңғылынан бойындағы; -Жароков көшесіне,Бухар Жырау көшесіне дейін Тимирязев көшесіне бойындағы. ----------------------------------------------------------------------------------------- За период месяца июнь ТОО СМЭУ выполнены планы работ по нанесению линий дорожной разметки на следующих улицах: -по улицам Халиуллина,Татибекова; -по проспекту Райымбека от Татибекова до Жангельдина; -по улице Суюнбая от Хмельницкого до проспекта Райымбека; -Северное кольцо от улицы Москвина до проспекта Рыскулова; -по улице Валиханова; -Кульджинский тракт от Рыскулова до Халиуллина; -Талгарский тракт от "Магнум"до улицы Халиуллина ; -по улице Момыш ұлы от Төле би до Монке би. Выделенная полоса для общественного транспорта нанесена от улицы Москвина до торгового центра "Ялян". Продолжается развитие системы велодорожек,появились новые велодорожки .
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