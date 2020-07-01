Кроме того, в городе появились новые велодорожки, говорится в сообщении.

В компании СМЭУ рассказали на каких улицах Алматы нанесли линии дорожной разметки, передает zakon.kz.

За период месяца июнь ТОО СМЭУ выполнены планы работ по нанесению линий дорожной разметки на следующих улицах:

-по улицам Халиуллина,Татибекова;

-по проспекту Райымбека от Татибекова до Жангельдина;

-по улице Суюнбая от Хмельницкого до проспекта Райымбека;

-Северное кольцо от улицы Москвина до проспекта Рыскулова;

- по улице Валиханова;

-Кульджинский тракт от Рыскулова до Халиуллина;

-Талгарский тракт от "Магнум"до улицы Халиуллина;

-по улице Момыш ұлы от Толе би до Монке би.

Выделенная полоса для общественного транспорта нанесена от улицы Москвина до торгового центра "Ялян".

Продолжается развитие системы велодорожек, появились новые велодорожки, - говорится в сообщении.

Продолжается развитие системы велодорожек,после среднего ремонта улиц появятся новые велодорожки по улицам:

-по Муратбаева от Макатаева до Шевченко;

-по Қарасай батыра от Масанчи до Байтурсынова;

-по Бухар Жырау от Байтурсынова до Жарокова;

-по Манаса от Шевченко до Тимирязева;

-по Богенбай батыра от Кунаева до Масанчи;

-по Масанчи от Бөгенбай батыра до проспекта Абая;

-по Жарокова от бульвара Бухар Жырау до улицы Тимирязева.

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