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Новая велодорожка появилась в Алматы

В Алматы появилась новая велодорожка Фото: пресс-служба акимата Алматы
29 ноября 2023 года в акимате Алматы заявили о новой велосипедной полосе, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространяемому сообщению, новая выделенная велосипедная полоса обустроена по ул. Манаса с западной стороны от ул. Сатпаева до пр. Абая.

Также по ул. Манаса от ул. Шевченко до пр. Абая построена велосипедная дорожка шириной 3 метра и протяженностью порядка 400 метров с организацией парковочных мест вдоль улицы.

В Алматы появилась новая велодорожка

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Таким образом, как уточнили в ведомстве, были соединены между собой существующие велосипедные полосы, расположенные по улицам Шевченко и Сатпаева.

"Обустройство новых велополос позволит обеспечить безопасный проезд велосипедистов по обособленным велосипедным полосам и исключить конфликтные ситуации между участниками дорожного движения".Пресс-служба акимата Алматы
В Алматы появилась новая велодорожка

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В заключении сказано, что до конца 2023 года на указанном участке дороги будут установлены дополнительные дорожные знаки.

В октябре 2023 года сообщалось, что по ул. Тлендиева от пр. Абая до ул. Толе би в Алматы в тестовом режиме нанесли новый вид разметки. Тогда в акимате города пояснили, что зигзагообразная разметка предназначена для исключения аварийных ситуации перед наземными нерегулируемыми пешеходными переходами.

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Анастасия Московчук
Алматы
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