В Алматы в ТРЦ АДК не нашли взрывное устройство - полиция
Теперь полиция ищет анонима, который сообщил ложную информацию о взрывном устройстве.
Фото : zakon.kz1 июля 2020, 17:50
В алматинском торгово-развлекательном центре АДК, из которого эвакуировали людей, не нашли взрывное устройство. Сообщение анонима оказалось ложным, передает zakon.kz.
В 17:30 по данному объекту был дан отбой, взрывного устройства не обнаружено, сообщение оказалось ложным. Торговый дом приступит к работе в штатном режиме, все посетители и работники будут возвращены на свои рабочие места, - сказала официальный представитель полиции Алматы Салтанат Азирбек.
Оперативные подразделения полиции Алматы приступили к поиску анонима, который будет привлечен к ответственности.
Ранее стало известно, что из торгового центра эвакуируют людей из-за сообщения о том, что там якобы заложено взрывное устройство.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5030173-50528e3de239f16a981bbd441e8eb39d
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...