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В Алматы в ТРЦ АДК не нашли взрывное устройство - полиция

Теперь полиция ищет анонима, который сообщил ложную информацию о взрывном устройстве.

Фото : zakon.kz1 июля 2020, 17:50

В алматинском торгово-развлекательном центре АДК, из которого эвакуировали людей, не нашли взрывное устройство. Сообщение анонима оказалось ложным, передает zakon.kz.

В 17:30 по данному объекту был дан отбой, взрывного устройства не обнаружено, сообщение оказалось ложным. Торговый дом приступит к работе в штатном режиме, все посетители и работники будут возвращены на свои рабочие места, - сказала официальный представитель полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Оперативные подразделения полиции Алматы приступили к поиску анонима, который будет привлечен к ответственности.

Ранее стало известно, что из торгового центра эвакуируют людей из-за сообщения о том, что там якобы заложено взрывное устройство.


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