Школьник собрал аппарат ИВЛ, пытаясь спасти больного дедушку в Мангистау

Собранный руками мальчика аппарат заработал и помог хоть немного облегчить жизнь дедушки.

Переживая за больного пневмонией дедушку, восьмиклассник Ислам Жалгасбай, из подручных средств собрал работающий аппарат искусственной вентиляции легких, передает zakon.kz со ссылкой на инАктау.

По словам родственника семьи Рахата Турганова, у их 67-летнего дедушки диагностировали двухстороннюю пневмонию, после чего госпитализировали в больницу на лечение. В силу возраста, прогнозы были неутешительны, поэтому врачи спустя время рекомендовали забрать пожилого мужчину домой.

Он был в тяжелом состоянии. Мы привезли его домой, решили, что все равно будем бороться, была надежда. Вызвался помочь и сын моего брата Ислам, который решил самостоятельно собрать аппарат ИВЛ после просмотра ролика на YouTube. Мальчик смышленый, он уже помогает папе ремонтировать машину, - говорит Рахат Турганов.

Найти детали для "изобретения" не составило большого труда, ведь в домах у сельчан всегда найдутся нужные предметы. Необходимый кислород семья закупила.

Собранный руками мальчика аппарат заработал и помог хоть немного облегчить жизнь дедушки.

На аппарате, который сделал Ислам, наш дедушка продержался еще несколько дней. Но, к сожалению, мы его потеряли, хотя старались сделать все, что от нас зависит, - говорит Рахат Турганов.

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