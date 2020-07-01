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Школьник собрал аппарат ИВЛ, пытаясь спасти больного дедушку в Мангистау

Собранный руками мальчика аппарат заработал и помог хоть немного облегчить жизнь дедушки.

Фото : inaktau.kz1 июля 2020, 18:04

Переживая за больного пневмонией дедушку, восьмиклассник Ислам Жалгасбай, из подручных средств собрал работающий аппарат искусственной вентиляции легких, передает zakon.kz со ссылкой на инАктау.

По словам родственника семьи Рахата Турганова, у их 67-летнего дедушки диагностировали двухстороннюю пневмонию, после чего госпитализировали в больницу на лечение. В силу возраста, прогнозы были неутешительны, поэтому врачи спустя время рекомендовали забрать пожилого мужчину домой.

Он был в тяжелом состоянии. Мы привезли его домой, решили, что все равно будем бороться, была надежда. Вызвался помочь и сын моего брата Ислам, который решил самостоятельно собрать аппарат ИВЛ после просмотра ролика на YouTube. Мальчик смышленый, он уже помогает папе ремонтировать машину, - говорит Рахат Турганов.

Найти детали для "изобретения" не составило большого труда, ведь в домах у сельчан всегда найдутся нужные предметы. Необходимый кислород семья закупила.

Собранный руками мальчика аппарат заработал и помог хоть немного облегчить жизнь дедушки.

На аппарате, который сделал Ислам, наш дедушка продержался еще несколько дней. Но, к сожалению, мы его потеряли, хотя старались сделать все, что от нас зависит, - говорит Рахат Турганов.


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