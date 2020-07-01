Правительство предлагает ввести карантин на 14 дней
2 июля после заседания МВК министр здравоохранения выступит с разъяснениями.
Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление), сообщает zakon.kz.
Об этом написал в Twitter Касым-Жомарт Токаев.
Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление). Завтра после заседания МВК министр здравоохранения выступит с разъяснениями.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) July 1, 2020
Завтра после заседания МВК министр здравоохранения выступит с разъяснениями.
Ранее президент Казахстана во время совещания с членами Правительства поручил Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае текущего года.
30 июня новый министр здравоохранения Алексей Цой представил Президенту три прогноза по карантину.
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