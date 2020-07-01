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Правительство предлагает ввести карантин на 14 дней

2 июля после заседания МВК министр здравоохранения выступит с разъяснениями.

Фото : Lokalkompass1 июля 2020, 18:39

Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление), сообщает zakon.kz.

Об этом написал в Twitter Касым-Жомарт Токаев.

Завтра после заседания МВК министр здравоохранения выступит с разъяснениями.

Ранее президент Казахстана во время совещания с членами Правительства поручил Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае текущего года.

30 июня новый министр здравоохранения Алексей Цой представил Президенту три прогноза по карантину.


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