В Усть-Каменогорске учителей заставляют делать школьный ремонт

Учителя боятся возразить – многим до пенсии несколько лет.

В Усть-Каменогорске учителей заставляют делать ремонт в школах. Да еще и за свой счет, сообщает zakon.kz.

В материале Первого канала "Евразия", говорится, что открыто на камеру педагоги боятся, так как многие из них уже предписанного возраста.

Готовится к новому учебному году учителям некогда. Они заняты побелкой стен и покраской окон. Помимо этого, они еще и обязаны отдать 5 тысяч тенге на закупку стройматериалов. Рассказать правду о своей школе решил молодой учитель. Он боится гнева администрации, поэтому не называет фамилию.

На жалюзи 7 000 тенге сдавали. Они нам говорят, что нужно. Мы идем и покупаем. Покупали вплоть до досок. Раз в три месяца обязательно нужно, на что-то собирать деньги. Я не понимаю, разве не выделяются на это специальные деньги? Все учителя против сложившейся системы. Собирать деньги –это традиция. Покупаем эмульсию, линолеум, доски все на зарплату учителей и все это сами потом белим и делаем. В выходные, и сейчас с девяти часов все учителя находятся в школе, - говорит учитель.

Тот факт, что учителя стали осваивать профессию строителя подтверждают и их родные. Но опять - таки все боятся, что правда может навредить учителям, особенно тем, кто через пару лет должен выйти на пенсию.

Родственники педагогов подтверждают, что школам не выделяется никакие средства для ремонта, зато просят с пониманием отнестись к общему делу на благо школы.

Учителя боятся возразить – многим до пенсии несколько лет.

Проблему о поборах в школах поднимали и сами родители. В конце учебного года, с жалобами они обратились в антикоррупционную службу региона. После чего, во многие учебные учреждения города нагрянула проверка. Несколько директоров и классных руководителей за поборы тогда наказали.

Часто мы сталкиваемся с такой проблемой, что те же родители, либо те же учителя боятся говорить и показывать непосредственно на своих руководителей и тех, лиц, которые в дальнейшем могут оказывать на них какую-то влияние. Были случаи. Когда в связи с окончанием школы выпускной класс якобы должен для школы оставить какой-то памятный сувенир и, в связи с этим родители собирали денежные средства, - рассказывает первый заместитель руководителя областного департамента антикоррупционной службы Жигер Байдилдин.

Закон "об образовании" запрещает взимать деньги не только с учащихся, но и педагогов.

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