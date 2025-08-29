#АЭС в Казахстане
Происшествия

Учитель физкультуры сам делал ремонт в спортзале школы и серьезно пострадал

болгарка на лавочке, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 15:47 Фото: pixabay
В средней школе №4 города Щучинска Акмолинской области учитель физкультуры получил серьезную травму, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях сегодня, 29 августа. Сообщалось, что "учителя своими силами делали ремонт в раздевалке спортзала. Работали электроинструментом, в какой-то момент "болгарка" выскользнула из рук физрука и вращающийся диск угодил в ногу. Пострадавшему на месте оказали первую помощь, затем его увезли на скорой".

В Управлении образования Акмолинской области прокомментировали произошедшее. По данным ведомства, несчастный случай с участием учителя физической культуры М.К. Накенова произошел 27 августа 2025 года.

"Коллеги учителя – С.Д. Ескендиров и А.С.Шерстнев – проявили высокую профессиональную ответственность, оперативно оказали первую медицинскую помощь и незамедлительно вызвали скорую. Благодаря их слаженным действиям удалось стабилизировать состояние пострадавшего педагога до прибытия врачей и обеспечить его безопасность. Особо важно отметить, что установка перегородки в спортивном зале, во время которой произошел инцидент, была инициативой самих педагогов. Целью этой меры было повышение комфорта и организации учебного процесса путем зонирования пространства для занятий", – рассказали в акимате.

После произошедшего администрация школы провела внеплановый инструктаж по технике безопасности, усилила контроль за соблюдением требований охраны труда.

"В настоящее время М.К. Накенов находится в больнице под наблюдением специалистов. Его состояние оценивается как стабильное, он получает всю необходимую медицинскую помощь. Управление образования Акмолинской области выражает искреннюю поддержку пострадавшему педагогу и желает ему скорейшего восстановления", – отмечено в сообщении.

Для недопущения аналогичных ситуаций во всех организациях образования области намерены усилить контроль за соблюдением требований охраны труда.

"Управление образования также обращает особое внимание: педагогическим работникам не следует выходить за рамки своей профессиональной деятельности. Выполнение работ, не относящихся к образовательному процессу, даже по собственной инициативе, строго недопустимо – вне зависимости от благих намерений. Все технические и хозяйственные работы должны осуществляться исключительно уполномоченными специалистами с соблюдением всех действующих норм и правил безопасности", – резюмировали в управлении.

26 августа 2025 года в Министерстве напомнили о запрете на привлечение педагогов к выполнению работ, не связанных с их профессиональными обязанностями.

В начале 2025 года широкий резонанс вызвало падение учителя в Семее, который наряжал новогоднюю елку.

