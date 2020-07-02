Онлайн-обменники вытесняют с казахстанского рынка классические обменные пункты валют

К концу мая текущего года число обменных пунктов в стране сократилось на 5,2%.

Онлайн-конвертация валют набирает популярность у казахстанцев. В итоге онлайн-обменники вытесняют с рынка традиционные обменные пункты валют. К такому выводу пришли аналитики ranking.kz, проведя соответствующее исследование, сообщает zakon.kz.

В последнее время в Казахстане наблюдается закономерное постепенное сокращение количества и популярности обменных пунктов. Так, к концу мая текущего года число обменных пунктов в стране сократилось на 5,2% с начала года и составило 2,5 тыс. единиц. Наибольшее сокращение пришлось на небанковские обменные пункты: минус 18,2% за год, до 613 обменных пунктов. Количество обменных пунктов банков и АО «Казпочта» составило 1,9 тыс. единиц, формируя большую часть рынка.

Основной причиной сокращения числа обменных пунктов как у банков, так и среди уполномоченных организаций являются развитие финансовых технологий и автоматизация процессов на финансовом рынке страны. Осуществление разного вида финансовых операций в онлайн-формате набирает все большую популярность и в итоге может стать основным инструментом. К примеру, по итогам четырех месяцев 2020 года объем безналичных операций в стране увеличился более чем в 2,5 раза и составил 7,4 трлн тг (в 2019-м — 2,8 трлн тг). При этом пять лет назад объем безналичных платежей составлял всего 234,3 млрд тг. Как следствие, процесс цифровизации в стране не прошел мимо рынка обмена валют, кардинально изменив его структуру.

Онлайн-обменники имеют существенные преимущества перед классическими обменными пунктами. Во-первых, клиент может провести обмен валют, не выходя из дома. Во-вторых, при выборе услуг онлайн можно подобрать наиболее выгодное предложение. В-третьих, безопасность: нет надобности идти в обменный пункт и нести с собой большую сумму наличности. В целом из-за множества преимуществ онлайн-конвертации спрос на покупку и продажу иностранной валюты в электронном формате так или иначе ожидаемо вытеснит устаревшие форматы с рынка.

Пандемия COVID-19 также показала преимущества цифровизации сектора: во время введения чрезвычайного положения в стране основным способом обмена валют оставалась исключительно онлайн-конвертация. К примеру, если в марте текущего года объем нетто-продаж долларов США обменными пунктами составлял 178,5 млрд тг, то уже в апреле он снизился до 35,9 млрд тг. Уменьшился и объем нетто-продаж рубля (с 54,5 млрд до 13,1 млрд тг) и евро (с 3,7 млрд до 2 млрд тг). Таким образом, во время карантина операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты непосредственно обменными пунктами значительно сократились.

Для справки: в общей сложности за январь–апрель текущего года объем нетто-продаж долларов США обменными пунктами составил 381,1 млрд тг — на 4,3% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года (365,5 млрд тг). При этом спрос на рубль по итогам четырех месяцев текущего года сократился на 14,1%, до 157,7 млрд тг, а спрос на евро, в свою очередь, упал на 53,8%, до 48,7 млрд тг.

В целом проведение финансовых операций — в том числе и конвертация валют — в онлайн-формате возможно через текущие счета, открытые в банках. В последние годы наблюдается значительный рост притока средств в БВУ РК, что говорит о потенциальном увеличении спроса на осуществление онлайн (безналичных) операций. Так, среднегодовой темп роста средств на текущих счетах за последние пять лет составил 15,3%.

По состоянию на конец мая 2020 года на текущих счетах БВУ РК находилось 5,2 трлн тг — на 16,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них 73,9%, или 3,8 трлн тг, принадлежит юридическим лицам. В разрезе валют наибольшая часть средств юрлиц находится в иностранной валюте — 52,9%, или 2 трлн тг; соответственно, в тенге — 47,1%, или 1,8 трлн тг. Примечательно, что ощутимо выросла также и сумма средств на текущих счетах физических лиц в БВУ РК: +40,9%.

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