Токаев: Весь мир знает Казахстан как миролюбивое, открытое государство

Елбасы смог сформировать новый тип государства, сочетающий в себе азиатские традиции и западные новации.

Нурсултан Назарбаев, будучи мудрым политиком и сильной личностью, объединяющей весь народ, приложил немало усилий для укрепления основ Независимости. Об этом в статье "Уроки исторической личности", опубликованной в "Egemen Qazaqstan", написал Президент Касым-Жомарт Токаев, передает zakon.kz.

Как отметил Токаев, Первый Президент всегда придерживался сбалансированного и миролюбивого внешнеполитического курса.

Он никогда не забывал о том, что эмоции не могут быть хорошим советчиком в государственных делах. Бесспорно, только истинный политик, мудрый и дальновидный, сможет выбрать собственный путь, находясь между двумя частями света – Европой и Азией, двумя цивилизациями – западной и восточной, двумя системами – тоталитарной и демократической. Из всех этих составляющих Елбасы смог сформировать новый тип государства, сочетающий в себе азиатские традиции и западные новации. Сегодня весь мир знает нашу страну как миролюбивое, открытое государство, активно участвующее в интеграционных процессах. Все это результат кропотливой работы и дальновидности Первого Президента Нурсултана Назарбаева, который выстроил дружественные и конструктивные отношения с несколькими поколениями лидеров США, России, Китая, Европы и Азии и позволил Казахстану занять достойное место на международной арене, - написал глава государства.

Нурсултан Назарбаев всегда был движущей силой и гарантом проводимых реформ, продолжил Токаев.

Именно поэтому все его инициативы и начинания неизменно увенчивались успехом. Под его руководством осуществлялся переход Казахстана от плановой экономики к рыночной. Во всех государственных органах были проведены кардинальные преобразования. В стране, где традиции демократии и верховенство закона не имели глубоких корней, переход от строго централизованной системы к свободному рынку представлялся достаточно тяжелым решением. Но Нурсултан Назарбаев пошел на этот рискованный, но очень важный шаг, - отметил Президент.

Позднее Генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон вспоминал об этом со словами: "Мы хорошо понимаем, как трудно пришлось Президенту Назарбаеву, чтобы порвать с прошлым и продолжить проведение конкретных реформ в стране для адаптации к быстро меняющейся международной ситуации".

В такой переходной период Елбасы приходилось одновременно решать совершенно разные вопросы. С одной стороны, он занимался насущными социальными проблемами населения, с другой – выстраивал долгосрочную стратегию развития государства. На первом этапе была поставлена задача либерализации экономики, крепко связанной с жесткой административной системой власти. Елбасы четко понимал, что для осуществления предстоящих реформ с наименьшими рисками необходимо прежде всего иметь сильную исполнительную власть и принять на себя ответственность перед народом, перед историей. Именно в этот период в стране происходили самые сложные и значимые преобразования. Было проведено несколько этапов приватизации, что позволило восстановить производство, стабилизировать финансовую и макроэкономическую ситуацию, создать бюджетную и налоговую системы, обуздать инфляцию, поддерживать уровень жизни населения, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

С именем Елбасы также связано введение в обращение национальной валюты тенге.

При нем была создана самостоятельная финансово-экономическая система, выстроена единая вертикаль исполнительных органов, сформированы Вооруженные силы и правоохранительные органы, укреплена национальная безопасность, введена многопартийная система, заложены основы гражданского общества, обеспечена свобода прессы. Казахстан выбрал свой путь цивилизованного развития. Достигнутые успехи позволили перейти к следующему этапу планирования государственного развития, решить задачи стратегического характера. По инициативе Президента была разработана Стратегия развития Казахстана до 2030 года. Можно с уверенностью утверждать, что этот документ дал стране возможность пройти сложные этапы истории, с честью выдержать критические испытания и преодолеть кризисы. В 2012 году была принята новая Стратегия "Казахстан-2050", в которой были даны ответы на десять глобальных вызовов ХХІ века и поставлена задача войти в число 30 развитых государств мира, - написал Токаев.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!