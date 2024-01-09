Тест: Хорошо ли вы знаете национальные блюда Казахстана?

Фото: freepik; коллаж: Zakon.kz

Национальные блюда Казахстана формировались столетиями. Благодаря кочевому образу жизни казахская кухня отражает разнообразие народов и климатических особенностей. В ней сочетаются вкус и традиции восточных и западных культур, от традиционного бешбармака до сладкого чак-чака.

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