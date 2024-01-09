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Тест: Хорошо ли вы знаете национальные блюда Казахстана?

Тест: Хорошо ли вы знаете национальные блюда Казахстана? Фото: freepik; коллаж: Zakon.kz
Национальные блюда Казахстана формировались столетиями. Благодаря кочевому образу жизни казахская кухня отражает разнообразие народов и климатических особенностей. В ней сочетаются вкус и традиции восточных и западных культур, от традиционного бешбармака до сладкого чак-чака.

В основе блюд преобладают мясные, молочные и мучные изделия. Zakon.kz предлагает погрузиться в мир национальных блюд Казахстана и узнать, насколько хорошо вы их знаете.


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