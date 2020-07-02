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Блокпосты между регионами устанавливать не будут

Справок для выезда и въезда из региона предоставлять не надо.

Фото : Сайт премьер-министра2 июля 2020, 15:30

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов сообщил, что блокпосты между регионами и городами устанавливать на время усиленного карантина не будут, передает zakon.kz.

Никаких справок для выезда нет, необходимости не будет. Блокпосты устанавливаться не будут между городами и регионами. Но будет приостановлено пассажирское автобусное автосообщение между регионами, - ответил он.

Он также отметил, что в стране во время карантина, который начнется 5 июля, допускается передвижение на личном транспорте между регионами.


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