Следующий бой Канело Альвареса под угрозой срыва

Все дело в деньгах и карантине.

Оскар Де Ла Хойя, промоутер лидера рейтинга лучших боксеров мира, мексиканского чемпиона в четырех весовых категориях Сауля Альвареса (53-1-2, 36 KO), обозначил проблемы, связанные с организацией следующего поединка своего подопечного, передает zakon.kz со ссылкой на Fightnews.

Если вы хотите перенести бой на арену T-Mobile в Лас-Вегасе, то вопрос заключается в том, будет ли она открыта для зрителей. Мы до сих пор не знаем. Вполне вероятно, что нам не хватит денег, чтобы выплатить гонорары. И это большая проблема, возможно, одна их самых больших, - заявил Де Ла Хойя.

Промоутер подчеркнул, что продажа билетов на сам вечер бокса приносит немало доходов организаторам, несмотря на мнение о незначительности этой прибыли в общей доле.

Как мы заплатим Канело и его сопернику [без продажи билетов на бой]? Помимо этого, нам необходимо покрыть расходы на, как минимум, четыре боя в андеркарде и все необходимые медицинские тесты, - сказал Де Ла Хойя.

Ранее сообщалось, что третий бой между казахстанцем чемпионом мира Геннадием Головкиным и Альваресом пройдет после того, как оба боксера проведут бои с другими соперниками.

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