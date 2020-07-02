На Капчагайской трассе перевернулось авто, есть погибшие

ЧП случилось на 66-м километре трассы Алматы-Усть-Каменогорск.

На Капчагайской трассе в Алматинской области произошла авария, унесшая жизни как минимум трех человек, передает zakon.kz.

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что около 16 часов 42 минут в дежурную часть Капшагайского городского отдела полиции поступило сообщение о том, что на 66 км трассы Алматы- Усть-Каменогорск перевернулась автомашина марки "Лада гранта", двигавшаяся в сторону Алматы.

Три человека погибло, двое ранено. Погибли: водитель 27-летний житель Талдыкоргана, 66-летняя жительница Капшагая и 61-летняя жительница Кербулакского района. Обстоятельства происшествия и личности получивших телесные повреждения устанавливаются, - сообщили в ведомстве.

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