Внедорожник перевернулся на трассе в Алматинской области: погибли четыре человека
Фото: Zakon.kz
Смертельная авария случилась на 86-м километре трассы Алматы – Бишкек вечером 21 апреля. Погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы Департамента полиции Алматинской области, 22-летний водитель Land Rover не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомобиля.
"В результате аварии водитель и двое пассажиров скончались на месте происшествия, еще один пострадавший скончался в больнице", – сообщили в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
19 апреля на трассе в Павлодарской области во время лобового столкновения двух автомобилей погибли трое взрослых и ребенок.
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