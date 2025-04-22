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Происшествия

Внедорожник перевернулся на трассе в Алматинской области: погибли четыре человека

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 20:31 Фото: Zakon.kz
Смертельная авария случилась на 86-м километре трассы Алматы – Бишкек вечером 21 апреля. Погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции Алматинской области, 22-летний водитель Land Rover не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

"В результате аварии водитель и двое пассажиров скончались на месте происшествия, еще один пострадавший скончался в больнице", – сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

19 апреля на трассе в Павлодарской области во время лобового столкновения двух автомобилей погибли трое взрослых и ребенок.

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Андрей Дюсупов
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