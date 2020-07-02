Токаев подписал поправки в налоговый кодекс

Также будут внесены поправки в еще два закона.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Также президент подписал поправки в законы по вопросам обеспечения доступности интернета в селах и по вопросам игорного бизнеса.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, - говорится в сообщении Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!