Токаев подписал поправки в налоговый кодекс
Также будут внесены поправки в еще два закона.
Фото : Акорда2 июля 2020, 18:43
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Также президент подписал поправки в законы по вопросам обеспечения доступности интернета в селах и по вопросам игорного бизнеса.
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, - говорится в сообщении Акорды.
Текст закона публикуется в печати.
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