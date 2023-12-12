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Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс

подписание документа Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на сайте Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", – говорится в документе.

Кроме того, главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения".

Тексты Законов публикуются в печати.

Ранее депутаты Сената предложили установить ввод в действие с 1 января 2030 года норм по отмене действующих льгот по КПН в части уменьшения налогооблагаемого дохода в отношении доходов, связанных с вознаграждением и от прироста стоимости при реализации государственных ценных бумаг. Это касается юридических лиц – резидентов и нерезидентов и физических лиц – нерезидентов. Тогда все замечания и предложения свели в сравнительную таблицу. Закон "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс" вернули в Мажилис для доработки.

Ранее сообщалось, что изменится в Налоговом кодексе в 2024 году.

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