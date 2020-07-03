Восточному Казахстану угрожают сели и оползни

Опасность представляют 146 моренных озер.

При резком повышении температуры воздуха в горах, озера могут "проснуться" и смыть сразу 13 населенных пунктов ВКО, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Опасность представляют 146 моренных озер.

Чтобы не допустить ЧП за состоянием потенциальных селеформирующих зон ежедневно следят спасатели и специалисты "Казселезащиты".

Они каждый день проводят аэровизуальные обследования озер. Многие из них уже вскрылись ото льда. Окрестности Риддера. С высоты птичьего полета опасные озера видны как на ладони. Больше всего таких водоемов в Зайсанском, Катон-Карагайском, Зыряновском районах и Риддере.

Наблюдается остаточное явления таяния в высокогорье снега, что является непосредственно подпиткой для моринных озер, но вместе с тем потенциальной угрозы для инфраструктуры, населенных пунктов и объектов хозяйств на сегодня нет, - рассказал начальник управления снижения рисков бедствий областного департамента по чрезвычайным ситуациям Алексей Штыкель.

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