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Законодательство РК

В горах Алматы начали опорожнять селеопасные озера

Опасные моренные озера в горах Алматы начали опорожнять , фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 18:33 Фото: МЧС РК
В Алматы начаты превентивные работы по опорожнению опасных моренных озер, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС РК, в этом году ГУ "Казселезащита" проведет превентивные работы по опорожнению на шести прорывоопасных моренных озерах бассейнов рек Киши и Улкен Алматы, Аксай. Именно они представляют особую селевую угрозу для алматинцев.

На базе городского эксплуатационного управления ГУ "Казселезащита" создана аварийная бригада для проведения неотложных работ.

В ведомстве отметили, что селевая обстановка находится под личным контролем министра. Также в круглосуточном режиме проводится мониторинг селевой обстановки в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС.


Ранее сообщалось, что из моренных озер Алматы спустят воду для предупреждения селей.

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