В горах Алматы начали опорожнять селеопасные озера
Фото: МЧС РК
В Алматы начаты превентивные работы по опорожнению опасных моренных озер, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в МЧС РК, в этом году ГУ "Казселезащита" проведет превентивные работы по опорожнению на шести прорывоопасных моренных озерах бассейнов рек Киши и Улкен Алматы, Аксай. Именно они представляют особую селевую угрозу для алматинцев.
На базе городского эксплуатационного управления ГУ "Казселезащита" создана аварийная бригада для проведения неотложных работ.
В ведомстве отметили, что селевая обстановка находится под личным контролем министра. Также в круглосуточном режиме проводится мониторинг селевой обстановки в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС.
Ранее сообщалось, что из моренных озер Алматы спустят воду для предупреждения селей.
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