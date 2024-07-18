В горах Алматы начали опорожнять селеопасные озера

В Алматы начаты превентивные работы по опорожнению опасных моренных озер, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС РК, в этом году ГУ "Казселезащита" проведет превентивные работы по опорожнению на шести прорывоопасных моренных озерах бассейнов рек Киши и Улкен Алматы, Аксай. Именно они представляют особую селевую угрозу для алматинцев.

На базе городского эксплуатационного управления ГУ "Казселезащита" создана аварийная бригада для проведения неотложных работ.

В ведомстве отметили, что селевая обстановка находится под личным контролем министра. Также в круглосуточном режиме проводится мониторинг селевой обстановки в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС.





Ранее сообщалось, что из моренных озер Алматы спустят воду для предупреждения селей.