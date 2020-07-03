Путин записал для Назарбаева видео

Искренне дорожу и горжусь нашей многолетней дружбой - президент России.

Владимир Путин записал для Елбасы видеопоздравление с наступающим 80-летним юбилеем, сообщает zakon.kz.

По информации сайта Первого Президента Казахстана, на имя Елбасы поступает обширная корреспонденция по случаю празднования Дня столицы и 80-летнего юбилея Нурсултана Назарбаева.

Так Президент Российской Федерации Владимир Путин записал специальное видеопоздравление для Елбасы.

Искренне дорожу и горжусь нашей многолетней дружбой. С самой первой встречи у нас сложились по-настоящему добрые товарищеские отношения, которые всегда отличали открытость, взаимное доверие, готовность находить совместные решения по любым, даже непростым вопросам. Общепризнана Ваша мудрость и дальновидность, колоссальная ответственность и взвешенность, богатый жизненный и управленческий опыт. Вы по праву снискали высокий авторитет у себя в стране и в России, да и во всем мире как выдающийся государственный деятель и настоящий лидер. Ваша огромная заслуга в том, что Казахстан все эти годы уверенно развивается, сберегая национальное согласие, исторические, культурные традиции, устремлен в будущее, - сказал Владимир Путин.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев в своем письме подчеркнул, что за время долгосрочной и плодотворной деятельности в качестве главы государства Елбасы заслужил большое уважение и почет не только в Казахстане, но и на международной арене.

В самый сложный исторический период Вы эффективно возглавляли страну, без сомнений с Вашим именем тесно связана новейшая история и судьба Казахстана. Благодаря Вашим огромным усилиям, мудрому и дальновидному руководству Республика Казахстан эффективно используя свой огромный экономический и интеллектуальный потенциал, на сегодняшний день стала одной из самых быстроразвивающихся стран мира, - написал Шавкат Мирзиеев.

В телеграмме Короля Испании Фелипе особо отмечается вклад Нурсултана Назарбаева в строительство и развитие Республики Казахстан, обеспечение благополучия народа.

Пользуясь этим случаем, Ваше превосходительство, хотел бы поблагодарить Вас за внимание, которое Вы всегда оказывали Испании и Ваш личный вклад в достижение самых крепких отношений между нашими странами, а также выразить Вам уверения в моем высоком почтении и уважении, - говорится в телеграмме Короля Испании.

Князь Монако Альбер II поздравил Елбасы с юбилеем, пожелав Нурсултану Назарбаеву и народу Казахстана крепкого здоровья, благополучия и процветания.

Президент Республики Молдова Игорь Додон выразил уверенность, что высокий политический авторитет Первого Президента Казахстана будет и впредь служить делу стабильного развития страны.

Президент Республики Чехия Милош Земан в своей телеграмме отметил заслуги Нурсултана Назарбаева в развитии независимого Казахстана.

Казахстан, во главе которого Вы стояли на протяжении 30 лет, под Вашим руководством добился многих успехов. Поэтому я чрезвычайно рад, что отношения между нашими странами долгое время являются дружественными и что сотрудничество во многих областях продолжает развиваться, принося пользу обоим нашим народам, - говорится в телеграмме Милоша Земана.

Особый вклад Елбасы в развитие двусторонних отношений и укрепление межгосударственного сотрудничества подчеркнул в своей телеграмме Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани.

Премьер-Министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху поздравил Елбасы с юбилеем и выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений между двумя странами.

Под Вашим руководством Республика Казахстан стала яркой, современной страной с многоотраслевой экономикой. Это, действительно, сильный фактор, который очень важен и в Центральной Азии, и за ее пределами. Желаю Вам долгих лет, здоровья и процветания, - написал Биньямин Нетаньяху.

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