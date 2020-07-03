Как проводить поминальные обеды и жаназа в период карантина

В случае, если у одного из близких есть озноб или кашель, он не должен присутствовать на молитве или поминальном обеде.

Поминальные обеды и погребальные молитвы (жаназа намаз) в условиях карантина проводятся с ограниченным количеством людей, сообщил на брифинге в СЦК заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий Ершат Онгаров, передает корреспондент zakon.kz.

Как известно, угроза эпидемии растет с каждым днем. Береженого Бог бережет. Поэтому, отнеситесь серьезно к этой болезни. В связи с этим Духовное управление мусульман Казахстана призывает мусульманскую общину страны соблюдать некоторые правила участия в погребальной молитве (жаназа намаз) и поминальном обеде. Допускается участие только одного священнослужителя в погребальной молитве, на погребальной молитве должны присутствовать только члены семьи и близкие родственники, — заявил Онгаров.

Он добавил, что на погребальной молитве должны присутствовать не более 30 человек, человек с лихорадкой или кашлем не должен посещать погребальную молитву. Каждый из присутствующих должен соблюдать санитарные нормы (носить маску, медицинские перчатки и держать расстояние не менее двух метров), омывать тело умершего от эпидемии согласно указаниям врача.

Общее время погребальной молитвы и проповеди не должно превышать 5 минут, не обмениваться рукопожатием во время погребальной молитвы, соблюдать дистанцию не менее двух метров, джамаат должен немедленно покинуть кладбище после погребения умершего, — подчеркнул замглавы ДУМК.

Что касается требований к поминальным обедам, то, по информации Духовного управления мусульман Казахстана, в данном вопросе рекомендуется не проводить поминки или ограничиться лишь членами семьи и близкими родственниками.

Допускается участие только одного священнослужителя и соблюдение санитарных норм (носить маску, надевать медицинские перчатки и соблюдать дистанцию).

Если у вас кашель, лихорадка или затрудненное дыхание, мы советуем вам своевременно обратиться к врачу, а также не посещать общественные места и даже мечети, и молиться дома, — заключил Онгаров.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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