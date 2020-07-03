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Почему у людей с пневмонией ПЦР на коронавирус отрицательный?

Инфекция с верхних дыхательных путей опускается в нижние дыхательные пути и тогда ПЦР-тест не всегда показывает результат.

Фото : medoboz.com3 июля 2020, 12:37

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила, что отрицательный ПЦР-тест на коронавирус у людей с пневмонией допустим, передает zakon.kz.

При ПЦР-исследовании больных с диагностированной пневмонией, в последнее время мы отмечаем, что результат ПЦР бывает отрицательным. Это в принципе допустимо, потому что инфекция с верхних дыхательных путей опускается в нижние дыхательные пути и тогда ПЦР-тест не всегда показывает результат, - сообщила она.

По словам Есмагамбетовой, такие больные все равно получают лечение от КВИ. В связи с этим в протоколе лечения COVID-19 появилось понятие "вероятный случай коронавирусной инфекции".


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