Казахстанцы отмечают День столицы

В этом году городу исполняется 22 года.

Сегодня, 6 июля, казахстанцы отмечает день рождения столицы. В этом году городу исполнилось 22 года. Это государственный праздник и поэтому этот день является выходным. Об истории праздника и этапах развития главного города страны, решил напомнить журналист zakon.kz.

6 июля 1994 года Верховным Советом Казахстана было принято постановление о переносе столицы из Алматы в Акмолу. А через три года – в 1997 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял окончательное решение о переносе столицы. При этом старое название город носил недолго и уже 6 мая 1998 года Президентом РК был подписан указ "О переименовании города Акмолы – столицы Республики Казахстан в город Астана – столицу".

Это было уже далеко не первое переименование этого города. В 1830-1961 годы он назывался Акмолинск, с 1961-1992 – Целиноград, а с 1992-1998 годы – Акмола. А 10 июня 1998 года состоялась официальная презентация новой столицы – Астаны.

С 1998 года, День столицы отмечался 10 июня. Но в 2006 году День Астаны был перенесен на 6 июля, то есть за точку отсчета было взято постановление Верховного Совета Казахстана от 1994 года о переносе столицы из Алматы в Акмолу. 18 июля 2008 года Мажилис одобрил законопроект "О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан", внесенный Комитетом по социально-культурному развитию. Согласно этому документу и был установлен новый государственный праздник "День столицы — 6 июля". Также стоит отметить, что в этот день отмечается не только годовщина принятия решения о переносе столицы в Астану, но и день рождения Первого Президента Казахстана - Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Как отмечали законотворцы при принятии закона о праздновании дня столицы, этот день имеет важное историко-культурное значение для народа и является символом достижений Казахстана. С приобретением нового статуса в Астане начались массовые строительства, в результате которых казахстанская столица превратилась в один из самых красивых современных городов Центральной Азии.

В строительстве города принимали участие не только казахстанские архитекторы, но и известные зарубежные специалисты. В том числе такие мировые знаменитости, как Кисе Курокава и Норман Фостер. При этом реализовывалась основная идея Нурсултана Назарбаева – столица должна приобрести облик евразийского мегаполиса, стать удобной и комфортной для ее жителей и гостей.

Строительство и развитие города шло настолько быстрыми темпами, что уже в 1999 году по решению ЮНЕСКО Астана получила звание "Города мира", которое присуждается городам, наиболее успешно зарекомендовавшим себя в социальной, экологической сферах, в области развития муниципального сектора и вносящим практический вклад в культуру мира. Кроме того, город стал свободной экономической зоной, что привело к бурному экономическому развитию города. А свое новое признание Астана получила во время проведения Всемирной выставки EXPO-2017, которую посетили почти 4 миллиона человек. Это в два раза больше, чем планировалось изначально.

Среди основных достопримечательностей столицы нельзя не отметить такие уникальные здания, как Дворец Мира и Согласия, здание Министерства транспорта и коммуникаций, башни "Казахстан Темир Жолы" и "Северное сияние", деловой центр, Башня "Астана", здание Международного аэропорта, и, конечно же, "Байтерек" и пешеходный мост через реку Есиль, который подарила Атырауская область. Также в городе имеется собственный Арбат.

При этом строительство столицы продолжается, и ежегодно в городе появляются новые фонтаны, скверы, парки. В столице действует несколько театров: Национальный театр оперы и балета имени К. Байсеитовой, Казахский музыкально-драматический театр им. К. Куанышбаева, Русский драматический театр имени М. Горького и другие. Также в городе множество музеев (музей Первого Президента, музей современного искусства, музей имени Сакена Сейфуллина и др.), выставочных комплексов, образовательных учреждений, библиотек.

В общем за довольно короткий, по историческим меркам, срок некогда провинциальный областной центр превратился в настоящую столицу страны. И сейчас город является динамично развивающимся мегаполисом, состоявшимся административным, социально-экономическим и политическим центром Казахстана, и олицетворяет социально-экономические и политические успехи нашего государства за годы независимости, демонстрирует растущую мощь страны и высокий потенциал ее дальнейшего развития.

Как написал в своей книге "В сердце Евразии" Лидер нации Нурсултан Назарбаев: "Астана – это символ обновления Казахстана, символ неиссякаемой созидательной энергии его многонационального народа. Это символ веры народа, приступившего в далеко не самые легкие времена к возведению новой столицы, в свои собственные силы. Это символ надежды и уверенности нации, обретшей свободу, в своем процветающем будущем, в будущем своих потомков".

Также нельзя не отметить, что численность населения столицы выросла в несколько раз. Если в 1996 году число жителей города едва превышало 270 тысяч, то по состоянию на май 2020 года население столицы составляло 1 149 947 человек, что является вторым показателем в Казахстане после Алматы.

19 марта 2019 года Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил, что уходит в отставку. Полномочия он передал Касым-Жомарту Токаеву как спикеру сената парламента. На следующий день Токаев принял присягу и выступил с предложением переименовать столицу в Нур-Султан в честь первого главы государства, депутаты парламента одобрили соответствующие поправки в Конституцию. 23 марта новый Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы. "Переименовать город Астану — столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан", — говорится в документе.

День столицы отмечается по всему Казахстану, и это поистине всенародный праздник. Практически все эти годы повсеместно проходили концерты, выставки, народные гуляния. Ежегодно к празднику открывалось множество новых комплексов, различных памятников. В самой столице проходили массовые праздничные гуляния и карнавальное шествие, гала-концерт на главной площади, где обычно присутствовали первые лица государства. Однако пандемия коронавируса, охватившая в этом году весь мир, внесла свои коррективы.

Еще в апреле министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова отвечая на вопросы журналистов в ходе онлайн-брифинга рассказала, что было запланировано очень много отчетных концертов, замечательных мероприятий, посвященных Дню рождения нашей любимой столицы. Но все эти планы будут корректироваться в зависимости от того, какие будут приняты меры и какая будет ситуация по карантину.

Однако за прошедшие с тех пор два месяца, эпидемеологическая обстановка значительно ухудшилась не только в столице, но и в целом по стране. В итоге акимат Нур-Султана принял решение отменить все ранее запланированные ко Дню города праздничные мероприятия, и проводить их только в режиме онлайн. К примеру, мероприятие "День Домбры" горожане могут посмотреть в онлайн-режиме на телеканале Казахстан.

Большая часть мероприятий носит социальный характер: откроются социально важные объекты, такие как реабилитационные Центры для детей с особыми потребностями, социальный центр "Кәсіпкер ана" – центр будет обучать безработных женщин основам ведения МСБ, открытие станции скорой помощи и медцентра "Доктор у дома" в районе Жагалау и других социальных объектов без массового посещения людей.

Кроме того, состоится вручение очередникам и дольщикам ключей от квартир – с ограниченным количеством людей (без массового посещения) и со строгим соблюдением санитарных норм: обязательно быть в масках, соблюдать соцдистанцию.

Подготовил Владимир Демидов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!