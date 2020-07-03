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44 100 больных, 200 смертей - свежие данные о коронавирусе в Казахстане

В стране каждый день число людей, заразившихся КВИ, растет.

Фото : РСК Алматы3 июля 2020, 12:49

Вице-министр Ажар Гиният на брифинге в СЦК привела свежие данные по ситуации с коронавирусом в Казахстане, передает zakon.kz.

Ситуация по коронавирусной инфекции напряженная не только в Казахстане, но и во всем мире. Во многих странах мира идет вторая волна заболевания, - сказала она.

Ажар Гиният отметила, что в стране каждый день число людей, заразившихся КВИ, растет. В среднем рост количества зарегистрированных случаев за месяц составил 4,5 %, в областях рост составил от 2% до 8%.

К этому часу в стране зарегистрировано 44 100 случаев КВИ. В среднем, в сутки заражаются 1,5 (тысяч) человек. на сегодня в больницах страны умерло 200 человек от КВИ, - сообщила вице-министр.


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