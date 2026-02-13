Минздрав дал свежие данные по коронавирусу "Омикрон" в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения 13 февраля 2026 года опубликовал новую информацию о профилактике и распространении коронавирусной инфекции (КВИ) по Казахстану, сообщает Zakon.kz.
Так, по заявлению ведомства за пятницу, с начала 2026 года в стране зарегистрировано 5 случаев КВИ.
"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снизилась в 17,2 раза", – уточняют медики.
К счастью, летальных случаев нет.
Фото: gov.kz
Далее сказано, что, по данным последнего мониторинга за циркуляцией вариантов SARS-CoV-2, в РК на сегодняшний день установлена циркуляция подварианта Омикрон XFG.3 – 75%, XFG.3.1 – 12,5%, XFG.6 – 12,5%.
"Циркуляция линии XFG не вызывает дополнительные риски для здоровья населения по сравнению с другими циркулировавшими потомками "Омикрона".Пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического контроля
9 февраля 2026 года пресс-служба Министерства здравоохранения выступала с важным объяснением, почему Казахстан усилил контроль на границе.
