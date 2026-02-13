#Казахстан в сравнении
Общество

Минздрав дал свежие данные по коронавирусу "Омикрон" в Казахстане

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 12:27 Фото: Zakon.kz
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения 13 февраля 2026 года опубликовал новую информацию о профилактике и распространении коронавирусной инфекции (КВИ) по Казахстану, сообщает Zakon.kz.

Так, по заявлению ведомства за пятницу, с начала 2026 года в стране зарегистрировано 5 случаев КВИ.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снизилась в 17,2 раза", – уточняют медики.

К счастью, летальных случаев нет.

Фото: gov.kz

Далее сказано, что, по данным последнего мониторинга за циркуляцией вариантов SARS-CoV-2, в РК на сегодняшний день установлена циркуляция подварианта Омикрон XFG.3 – 75%, XFG.3.1 – 12,5%, XFG.6 – 12,5%.

"Циркуляция линии XFG не вызывает дополнительные риски для здоровья населения по сравнению с другими циркулировавшими потомками "Омикрона".Пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического контроля

9 февраля 2026 года пресс-служба Министерства здравоохранения выступала с важным объяснением, почему Казахстан усилил контроль на границе.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
