Минздрав дал свежие данные по коронавирусу "Омикрон" в Казахстане

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения 13 февраля 2026 года опубликовал новую информацию о профилактике и распространении коронавирусной инфекции (КВИ) по Казахстану, сообщает Zakon.kz.

Так, по заявлению ведомства за пятницу, с начала 2026 года в стране зарегистрировано 5 случаев КВИ.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снизилась в 17,2 раза", – уточняют медики.

К счастью, летальных случаев нет.

Фото: gov.kz

Далее сказано, что, по данным последнего мониторинга за циркуляцией вариантов SARS-CoV-2, в РК на сегодняшний день установлена циркуляция подварианта Омикрон XFG.3 – 75%, XFG.3.1 – 12,5%, XFG.6 – 12,5%.

"Циркуляция линии XFG не вызывает дополнительные риски для здоровья населения по сравнению с другими циркулировавшими потомками "Омикрона". Пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического контроля

9 февраля 2026 года пресс-служба Министерства здравоохранения выступала с важным объяснением, почему Казахстан усилил контроль на границе.